〈房產〉北台房市新推案量減逾千億元 4月住展風向球指標分數走跌

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2023 年 4 月分數 47.6 分，分數較 3 月 48.1 分減少 0.5 分，對應燈號仍維持綠燈，已經「連 5 綠」。風向球六大構成項目中的來客組數、成交組數分數上升，但預售屋推案量、新成屋戶數分數下滑。

住展企研室經理成采錡指出，4 月風向球分數小跌一跤，是因為 3 月新建案市場推案大舉放量，儘管 4 月推案量也不低，仍較上月減少 1000 多億元。至於建案來人與成交組數表現，受惠於 329 檔期新案進場拉抬市況，4 月各區房市買氣稍有回溫，並以新北市況表現最佳。

正值新建案市場的傳統旺季，4 月北台灣預售屋推案量達 1000 多億元，大台北地區單一案量逾 15 億元以上的指標案有台北市 - 中山「睦月」、松山「伊邸」、大安「統創翼」、文山「岳泰峰華」，及新北市 - 三重「晴空大地」、板橋「馥華原真」、泰山「佳鋐運」等案。

北台灣今年 4 月完工釋出的新成屋戶數約 200 戶，但無單一案量逾 15 億元以上的指標案。

成采錡表示，隨著北台灣房市買氣小幅回溫，日前放緩推案步調的業者也重新踩下油門、推出新案，然而今年北台灣待售住宅建案數量已連續三個月上升，並在 4 月底逼近 1200 個，建案正面臨越來越大的競爭壓力。