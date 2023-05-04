〈房產〉近五年全台七都豪宅平均總價出爐 新竹漲幅最多 台北唯一負成長

台灣房價持續走高，明顯使購屋坪數越來越小，就連豪宅產品也不例外。房仲業者統計 2018-2022 年五年間，七都豪宅單價、坪數和平均總價的變化，新竹縣市豪宅平均房價漲幅最高，突破 3 成；台北市豪宅縮水最嚴重，平均總坪數減少 15.4%。

同時，比較七都豪宅平均成交總價的變化，台北成七都中唯一出現降價的縣市，降幅 5.4%。

統計顯示，全台七都豪宅平均單價除北高兩縣市漲幅相對溫和，分別只有 7% 和 6.9% 之外，其餘五都均有 12% 以上的漲幅。其中新竹縣市漲幅最為驚人，高達 31.9%。如此高漲幅也讓新竹縣市從 2018 年的第五名，到了 2022 年以 49.2 萬元的水準擠下高雄的 44.9 萬元，躍升第四。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹縣市是台灣高科技產業的重鎮，近幾年匯聚大量的高薪科技人才。根據財政部 2022 年年中發布的全國綜合所得總額統計，新竹市以平均 112.7 萬元居冠、新竹縣以 100.4 萬元位居第三。全台最富有村里第一名，綜合所得總額平均數高達新台幣 301.2 萬元的關新里，也位於新竹市。竹科新貴們如今已成為全台口袋最深的購屋主力族群之一，也明顯拉抬新竹豪宅房價漲幅。

在坪數部分，七都豪宅都出現變少的狀況。台北豪宅縮水最嚴重，五年間減少了 15.4%，其次是桃園，則有 12.9% 的減少。若以實際坪數來看，桃園減少 23.2 坪最多，其次才是台北市。陳金萍指出，由於土地成本、建材與人工成本持續攀升，也為了避免讓豪宅總價上漲太過劇烈，許多建商往往以減少坪數的方式因應之，才使得豪宅坪數逐漸變少。

值得注意的是，七都中台南豪宅坪數縮水最少，五年間坪數僅減少 7.8 坪，降幅 3.8%。2022 年平均坪數也有近 200 坪空間，比第二名的桃園市還多出 41 坪空間，幾乎是一套三房產品。

至於七都豪宅的平均總價，台北市出現 5.4% 的降幅，是七都中唯一下降的縣市。其餘六都中，除高雄市增幅相對和緩外，其餘縣市均有 10% 以上的增幅，新竹縣市以 17.2% 的增幅位居第一，而就實際金額而言，以新北市豪宅在五年內總價增加超過 1000 萬元，金額最大。