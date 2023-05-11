〈房產〉南投市最美咖啡店月租22.5萬元創新高 刷新區域店租天花板

連鎖餐飲業已成為是店租的「造浪者」。據實價揭露，南投市華陽路建坪約 81.8 坪的角地透店，今年 2 月以月租 22.5 萬元租出，不僅是南投市實價登錄史上，月租總額最高的店面，且租金總價在南投縣也僅次草屯鎮中興路月租 23 萬元的店王，空降南投縣店后寶座。

此一店面目前為連鎖咖啡店的華陽門市，今年 2 月開幕，因外觀融入山形意象，被譽為南投市最美咖啡店。

台灣房屋南投家友特許加盟店店東姚高揮表示，該店的總租金能創區域高價，主要有三個原因，第一，「腹地大」，店面建坪逾 80 坪，地坪更廣達 280 坪，寬廣腹地可規劃停車場，方便顧客臨停增進消費；第二，「地段好」，位處南投市區往來中興新村的要道，人車流量大，商機飽滿；第三，「客源穩」，該店緊鄰祖祠路夜市，附近又有衛福部南投醫院，兼具觀光客與上班族的多元客群，加上周邊同性質的店家不多，消費族群穩固，因而獲連鎖企業青睞重金承租。

姚高揮並指出，根據實價登錄備註欄顯示，該店租期長達 15 年，租金隨年期調漲，最終將達到每月 25 萬元，所以該店不但將持續推高南投市的店租天花板，甚至可望追上草屯的中興路店面，成為南投縣店王的潛在有力競爭者。

根據房仲業者觀察，近兩年在中部地區創高價租金的佔地百坪透店，還包括以總月租 23 萬元登上南投縣店王的草屯中興路店面，由知名速食店承租，將開設草屯中興餐廳；台中北屯崇德九路的百坪大店面，原為庭園餐廳，2021 年亦由燒肉業者租下開分店，每月 28 萬的租金，是北屯 2021 年總價最高的店面租賃交易。

台中的燒肉餐飲集團，也在 2021 年 6 月以每月約 78.7 萬元租金，租下七期惠中路透店，開創鍋物新品牌，躍居當年度台中總月租最高的透店租賃交易；同年還有連鎖咖啡與潛艇堡速食業者，分別以 28 萬元、25 萬元的高月租卡位精華商圈，連鎖餐飲業大手筆承租，儼然成了區域店租行情的重要推手。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，被連鎖餐飲業相中的大地坪透店，基本上都具備能見度佳、產權單純及利用彈性大等特點，地坪大且建物易改造，有利於籌設特色旗艦店、開闢停車場，或設置得來速搶攻「快食尚」市場。