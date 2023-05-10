〈稅收統計〉房市低迷 土增等三稅目前4月稅收同步衰退

房市持續低迷，根據財政部統計，今 (2023) 年前 4 月與房市相關的土增稅、契稅及房地合一稅等稅目皆比去年同期減少，其中土增稅年減幅 37.6%，六都中雙北市、台中市跌幅較大。

財政部統計處今 (10) 日公布 4 月稅收統計，4 月土增稅收 52 億元，較去年同期減少 27 億元、年減 34.5%，累計前 4 月實徵淨額 228 億元，較去年同期減少 138 億元、年減 37.6%，主因去年有大額稅款案件所致。

財政部統計處表示，4 月土增稅徵起件數 3 萬 8608 件，較去年同期減少 1 萬 4238 件、年減 26.9%；累計前 4 月土增稅徵起件數 16 萬 7342 件，較去年同期減少 5 萬 6558 件、年減 25.3%。

以個別縣市來看，4 月六都中以台中市、桃園市、新北市及台北市衰退幅度較大，其中台中市、桃園市年減逾 5 成；新北市、台北市年減逾 2 成；累計前 4 月稅收年減 37.6%，主要是台中市、台北市及新北市衰退幅度較大。

契稅部分，4 月實徵淨額 10 億元，較去年同期減少 4 億元、年減 28.7%，累計前 4 月實徵淨額 42 億元，較去年同期減少 27.4%，主因是房屋買賣移轉件數減少所致。

以六都來說，4 月契稅衰退幅度較大的縣市主要以新北市 (-45.9%)、台北市 (-39.8%) 及台中市 (19.7%) 衰退幅度較大；累計前 4 月衰退幅度較大的縣市則有新北市、台北市及台中市。

在個人房地合一稅部分，累計前 4 月稅收共 87 億元、年減 16.7%，年減金額與幅度兩者同步創下歷年同期最大減量與最大減幅；以六都來看，僅新北市年增幅小增 7.4%，台北市、台中市、台南市年減幅皆逾 2 成。