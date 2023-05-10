金融股股利一次看！靠股息養老可行嗎？

存股族一年一度的總體檢來了

歐美多家銀行相繼暴雷，過去頗受國人喜愛的金融股也遭到波及，導致今年配息大縮水，讓投資人抱得「心驚驚」。根據最新經濟數據顯示，全球通膨率正在攀升，這可能會對你的投資產生負面影響。如果你的投資組合中有金融股，那麼你應該檢視自己今年的獲利有多少，以及通膨對你的投資產生的影響。

金融股是存股投資人的最愛

存股族的目標就是什麼事都不要做，把錢換個地方放，每年就可以固定領配息，甚至報酬可以比銀行定存來得更高。而過往金融股配息穩定的優良特性一直是存股族的最愛，但金融股就沒有缺點嗎？其實從今年有些金融股不配息、配息比往年大縮水的狀況來看，都壓在金融股也不是個萬無一失的方法。

金融股優點：

穩定性高：因是大型金融機構，有穩定的客戶群和收入來源。 低波動高配息：股價波動相對較小，且往年都有不錯的配息率。 不易被取代的機構：因是政府特許行業，不是隨便就可以成立一間銀行，相對來說且進入門檻較高，不容易有新的競爭者加入市場。

金融股缺點：

政策風險：政府為了避免銀行流動性倒閉風險，有可能被要求增加資本適足率。 利率風險：受利率變化的影響較大，如利率上升，對貸款和投資收益會產生不利影響。 借短貸長風險：把短期借款用於長期投資，當存款基礎面臨崩潰時，可能發生倒閉的風險。 市場系統性風險：金融股同樣受到市場波動和風險的影響，系統性風險來臨時，也會對股價造成負面影響。

金融股今年配息大打折扣

今年累積有 3 家金控不配息，包含新光金、國票金、開發金。有配息但少到讓人失望的金控則有合庫金、玉山金。連蟬聯 14 年穩居金控每股純益王的富邦金，去年稅後純益 469.26 億，年減 67.5%，影響股利縮水，今年只配 2 元已經是腰斬。

靠金融股存退休金？別把退休命運交給市場來決定

對於還有在工作的上班族來說，配息多寡對於生活沒有太大影響，但是對於許多退休族，或是靠著存股配息來當生活費的人來說，這件事是非常危險的！因為即使股利領不到，日子還是要過，飯還是要吃，錢還是得花。原本你以為的穩定，可能會因為市場變化而造成三餐無法溫飽。

同時還要考量到通貨膨脹對「退休金」的影響，因為多數人在計算退休金時，習慣用現在的消費標準評估。例如目前每個月只需要 4 萬元就能擁有理想生活，就以一年 50 萬元來推算退休後需要的退休金額，假設退休後尚有 30 年餘命，就認為只要存到 1000 萬，放在存股中一年領 5%，就可以支付生活所需。但事實上，50 萬元經過每年平均 3% 的通貨膨脹率，在經過在經過 30 年後僅等同於現今的 20.6 萬元的實質消費力，購買力可能直接減半！

別忘了！股利所得還要扣稅

近期剛好到了申報綜合所得稅的季節，因此也要提醒各位投資人，不論是個股還是 ETF，投資國內標的之「股利所得」都得納入綜所稅申報，一般小資族適用併入綜合所得稅申報，同時可享有股利所得 8.5% 的抵減稅額（每一申報戶上限為 8 萬元）；而對於年收入處於 40% 以上的高收入者，採用股利分離課稅方式可能更為划算，採用單一稅率 28% 計稅。最終可能可獲得退稅，也可能需要再多繳稅，甚至當單筆領到 2 萬元以上還會被課徵 2.11％的健保補充費。因此股利所得並非淨賺，也是投資人要注意的重點之一。

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本公司所分析個別有價證券僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。