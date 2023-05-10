和勤精機首季轉虧 兩理由支撐業績可望逐季回升

沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 今 (10) 日公布 2023 年首季財報，由於營收規模縮小，第一季稅後虧損 5631 萬元，與去年第四季同樣虧損，較去年同期由盈轉虧，每股稅後虧損 0.7 元。

和勤主管指出，由於重卡零件、工業器械液壓泵零件、韓系車用零件等新訂單貢獻，以及硬碟零件回流，高毛利產品比重拉高，產品組合改善有利第二季之後獲利表現，業績可望逐季推升。

和勤 2023 年第一季營收 4.81 億元，毛利率 1.76%，季減 6.74 個百分點，年減 14.62 個百分點，稅後虧損 5631 萬元，與去年第四季同樣虧損，較去年同期由盈轉虧，每股稅後虧損 0.7 元。

和勤主管指出，中國大陸年初疫情高峰以及電子業去化庫存影響，和勤第一季營收 4.81 億元，年減 33.58%；銷售量減少致使毛利下滑，每股虧損 0.7 元。隨著汽車零件在 3 月份恢復正常出貨，單月營收已回到 2 億元以上水準，今年營收可望逐季攀升，營收規模增長以及產品組合改善之下，預期獲利表現也將回升，全年獲利成長可期。

同時，和勤擬發行可轉換公司債籌資 5 億元，除借新還舊之外，部分籌資將用於充實營運資金。

和勤表示，中國車市降價促銷壓力仍未解，原有客戶訂單尚未回到過去水準，不過新客戶與新訂單適時補上缺口，前 4 月的汽車零件業務已逼近去年同期。在新訂單持續增量之外，下半年美系電動車大廠新車款多項零件也將開始出貨，此外與中國品牌廠合作開發的新能源車發動機定子、轉子零件也有機會在下半年出貨，全年汽車零件仍以成長為目標。

自 2022 年下半年起，和勤汽車、硬碟零件兩大業務的出貨量，分別持續受到中國封控、全球電子產業去化庫存衝擊，影響營收與毛利率表現，在中國全面解封之後，汽車零件恢復正常出貨，硬碟零件也逐漸回溫，今年前 4 月的單月營收逐月走升，預期今年第一季將為營運谷底。重卡零件、工業器械液壓泵零件、韓系車用零件等新訂單貢獻，以及硬碟零件回流，高毛利產品比重拉高，產品組合改善有利第二季之後獲利表現。