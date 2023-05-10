〈房產〉短期炒作平均單件獲利近百萬 永慶房屋不炒房推真房價保證

「房仲沒有給我們完整的成交行情，就騙我們降價」、「不到半年就轉手賣出去，前後價差 400 多萬耶」、「想不到會遇到這種房仲」，一句句沉重指控，道出消費者賣屋惡夢：遇上沒有提供完整成交行情的黑心房仲，致使誤判行情而賤賣房產。

這是永慶房屋最新的廣告 (註 1)，改編自真實案例，提醒消費者重視交易安全，並持續宣示永慶房屋不炒房、提供業界唯一的「真房價保證」：提供完整成交行情，若未落實將賠償買方最高 400 萬元、賠償賣方最高 4 倍服務費 (註 2)。

永慶房屋總經理吳良治表示，永慶房屋自 2020 年開始至今，推出 4 支改編自真實消費者遭騙的案例，皆是黑心仲介聯手投機客，短期內低買高賣賺價差，次次引發關注與討論。吳良治總經理不諱言要做產業的吹哨者需要勇氣，但眼看房價飆漲引發民怨，其中不乏有黑心房仲聯手投機客低買高賣，造成買賣方權益受損又推高房價，讓房仲業者的專業形象受到質疑與損害，因而決定透過真實案例來示警，提醒消費者注意交易安全。

針對高房價問題，政府不斷祭出多項打炒房政策，從「實價登錄 2.0」、「房地合一稅 2.0」，到最新的「平均地權條例修正」。吳良治總經理強調，永慶除支持政府打炒房，更推出業界唯一的「真房價保證」，期待能帶動房仲業者有積極作為，以保障消費者權益。他進一步提醒：許多民眾以為有「實價登錄 2.0」就不會被騙，很遺憾還是有一些年長者因不熟悉網路，或忙碌的民眾因相信房仲經紀人，沒有多找幾家仲介品牌比較，而落入黑心房仲未提供完整成交行情的陷阱而損失慘重。因此建議消費者在進行買賣屋交易時，一定要慎選誠實房仲，「找房仲也要貨比三家，找到提供資訊最完整、保障最全面的房仲業者服務才安心！」

永慶房屋「真房價保證」：提供完整成交行情，若未落實將賠償買方最高 400 萬元、賠償賣方最高 4 倍服務費。(圖：永慶提供)

根據財政部統計，2022 年整體房地合一稅交易件數有 11 萬 262 件，而課徵 45% 的件數有 2 萬 7860 件、課徵 35％的件數 2 萬 1724 件，整體有 4 萬 9584 件，占比 44.97％，不論是件數與占比雙創房地合一上路以來新高。

進一步分析 2022 年第四季持有房地未滿 2 年就轉賣，遭課徵 45% 稅率的短期交易案件，平均單件獲利金額高達 92.2 萬！對比 2021 年第三季 (實價登錄 2.0 上路後第一季) 短期交易案件的平均獲利金額為 59.3 萬，短短 18 個月，短期交易的單件獲利金額暴增 55.5%，獲利金額驚人。房屋買賣金額大，一般自住少有短期買賣，吳良治總經理分析，這些短期交易的物件當中，恐有不少是投機客短期炒作以賺取暴利，消費者在進行購售屋買賣時，務必提高警覺！

永慶房屋年年推出誠實服務，持續為保障消費權益努力。(圖：永慶提供)

匡正市場制度、帶動產業向上，是永慶房屋孫慶餘董事長始終堅持的事。孫慶餘董事長推崇「徽商」的誠信精神，從投入房仲業創立永慶房屋，孫慶餘董事長就點出房仲業的核心價值：「給消費者要一個公平、安全的現代化交易環境」。他從美日引進「新式仲介」，強調「不賺差價，提供的是實實在在的資訊與服務」；並歸納出必要的三大步驟：先有「上進的業者」、再建立「合理的法制環境」，最後才會有「滿意的消費者」，三者缺一不可。

吳良治總經理指出：為保障消費者權益，孫慶餘董事長花十年投入推動立法、並率先於網路公開成交行情、主動提供成交行情給政府，助「實價登錄」的政策推行；在 2019「實價登錄 2.0」修法遇阻時，孫慶餘董事長就決定率先將「成交行情資訊揭露至門牌」，並擴及集團下所有品牌，也間接助攻「實價登錄 2.0」上路；有「實價登錄 2.0」做基礎後「房地合一稅 2.0」也順利實施，到近期「平均地權條例」修正通過，孫慶餘董事長就曾公開表示：當年推動「不動產經紀業管理條例」立法，讓產業有基本的制度與框架，到今年「平均地權條例」修正通過，終於能透過法令匡正產業秩序、抑制投機炒作、保障國人購售屋權益，居住正義終現曙光，也代表「誠實仲介時代」的來臨。

近年永慶房屋不僅推出一系列的誠實廣告，也年年推出誠實服務，除了「實價登錄 3.0」，從 2020 年的「2 大誠實房價保證」、2021 年推出「真房價保證」、2022 年推出「短期交易地圖」至今仍是業界唯一的創新服務，跟黑心房仲聯手投機客低買高賣賺取不當暴利，形成黑白善惡的對比，甚至幾年前透過電視廣告宣示，若有故意隱瞞成交行情資訊導致買賣方權益受損時，永慶房屋將做出相關補償，遭到同業反彈，要求將廣告影片停播下架等事。

此次，永慶房屋再推出改編真實案例的廣告，勢必將再掀話題，但也是永慶房屋再次用堅定的行動，展現「房仲第一品牌」保障消費者權益的決心。負責操刀永慶房屋品牌廣告的奧美廣告集團董事總經理呂豐餘表示：合作多年來，充分感受到永慶房屋對為消費者提供公平交易平台所做的努力、對房仲核心價值 -「誠實」的堅持。他指出：永慶勇敢直指產業陋習，藉由真實消費者受害的案例作為警示，提醒消費者重視交易安全; 更直接面對消費者最擔憂的問題，提出解方更做出保證，是為產業訂定服務規格，更是積極承擔社會責任的作為。

註 1. 廣告網址：https://www.youtube.com/watch?v=nGiWsYvq0JY

註 2. 永慶房屋「真房價保證」：https://www.yungching.com.tw/truevalue/trade