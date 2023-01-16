〈房產〉永慶房屋逆勢成長大舉徵才 保障業務新人5萬x12個月

「房仲第一品牌」永慶房產集團正於全台串聯舉辦尾牙宴，慶祝 2022 逆勢成長新展逾 240 店，並揭示 2023 年將持續擴大規模，目標新展 250 店，朝全台 1800 店邁進。今 (16) 日永慶房屋再吹起衝鋒號，為求職者送上大禮！推出業界首創「鴻兔大展 512 專案」，提供業務新人前 12 個月每月 5 萬的收入保障，展現第一品牌的堅強實力，力挺求職者兔年轉職鴻兔大展。

立法院 10 日三讀通過「平均地權條例」部分條文修正案，從預售、新成屋限制換約轉售、重罰炒作行為、解約申報登錄以及建立檢舉獎金制度，永慶房屋總經理吳良治分析，「平均地權條例」的修正通過，將有助於自住、長期置產的正常供需市場，房市未來將朝向穩健發展。吳良治總經理指出：目前永慶房屋在雙北的經營績效大幅領先同業，2023 年將持續以誠實服務來保障消費者的權益，將持續擴大市佔，故決定提高保障搶人才。

搶在年前求職旺季，永慶房屋推出 2023「鴻兔大展 512 專案」，於 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日錄取報到的業務新人，皆享有前 12 個月每月 5 萬元的收入保障。吳良治總經理分享，房地產是「人」的產業，誠實與優質的服務是致勝關鍵，因此需要更多的人才來帶動產業創新。為吸引人才，永慶房屋端出實質牛肉，鼓勵新鮮人及轉職者加入永慶幸福職場，成就人生「薪」高峰。

受通膨、升息影響，全球景氣復甦不如預期，根據《天下雜誌》「兩千大 CEO 調查」，有 86.7% CEO 對 2023 年經濟不樂觀及非常不樂觀；無獨有偶，求職網《yes123》調查也顯示，有 98.4% 勞工有意願「春節上工」賺外快，兩筆調查皆創下 2009 年金融海嘯以來的新紀錄，凸顯無論是企業主還是上班族，都視 2023 年為最悲觀的一年。永慶房屋「鴻兔大展 512 專案」，無疑是對就業市場投下好消息，展現第一房仲品牌的企業社會責任，也成為求職者在兔年求轉職的最佳選擇。

永慶房屋「鴻兔大展 512 專案」將延續不綁約、不扣款、不爆肝原則，搭配「一對一師徒制」、「彈性工作 8 小時」制度，再加上無年資限制的「月月晉升」與每人每年最高 250 萬元的「幸福成家基金」額外獎勵，不僅保障新進員工第一年收入，提供資深學長姐一對一指導，還能挑戰百萬年薪，打造穩定就業、快速晉升加薪的幸福職場。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶經紀人除了提供專業買賣屋服務外，更要服務在地與鄰里。「永慶會提出『買房子先體驗生活圈』，就是因為消費者買房，除了買好房子，往往也希望買到好的居家生活品質，因此房仲經紀人不只要了解房屋大小事，更要服務社區與鄰里。」永慶房屋為每位經紀人規劃全面性的教育訓練課程，讓經紀人除了成為專業的房產顧問外，更成為每位消費者的「生活仲介」。

「創造百萬年薪不難，永慶房屋挺你創造高收入、高成就、高幸福感的新人生！」塗振宏表示，永慶房屋針對員工個人特質，量身打造培訓課程，除加強新人企業文化、買賣專業及數位技能養成外，更提供領導力鍛鍊、專業經理人的培訓課程，幫助員工自我提升，協助員工職涯全面發展，實踐人才永續與企業永續經營的關鍵。

永慶房屋身為房仲業第一品牌，以誠實服務引領產業革新，不僅連續 10 年獲得「臺灣服務業大評鑑」金牌，成為消費者信賴的領導品牌。更因優渥薪獎制度，及發展多元且彈性的職場，連續 5 年獲得國際權威人資雜誌《HR Asia》頒發的「亞洲最佳企業雇主」，2023 年永慶房屋持續擴大招募，歡迎有熱忱投入房仲產業的新鮮人，加入永慶的行列。

永慶房屋招募：https://mps.yungching.com.tw/recruit/sales