最短期美債大跌 葉倫憂美債違約恐爆「經濟災難」

美國債務炸彈即將引爆，美國財政部長葉倫週二警告，如果國會不解決債務上限問題，恐將引發一場「經濟災難」，並推動未來幾年利率走升。

葉倫週二在華盛頓與加州企業高管舉行的活動中發表談話，她指出，債務違約將導致經濟和金融災難，會提高永續家庭抵押貸款、汽車貸款和信貸的成本。未來的投資成本將大大增加。

葉倫強調，國會必須投票決定提高或暫停 31.4 兆美元 (新台幣 966.49 兆) 的債務上限，因為這是國會的「基本責任」，不應該等到最後一刻，並警告違約將威脅美國自疫情以來取得的所有經濟成果。

葉倫警告：美債違約將威脅美國自疫情以來取得的所有經濟成果 (圖：shutterstock)

葉倫稱：「如果不提高債務上限，美國企業將面臨不斷惡化的信貸市場，政府可能無法向依賴社會保障的軍人家庭和老年人發放款項。」

葉倫早前就多次警告國會，希望所有議員不要讓這問題拖到最後一刻，若未能提高 31.4 兆美元的法定債務上限，將威脅到美國過去兩年取得的所有進展。

美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 上週三 (19 日) 提議將債務上限 31.4 兆美元的門檻調高 1.5 兆美元，或將債務上限截止日期延至明年 3 月 31 日，同時將限制聯邦支出。

然而，美國總統拜登抨擊共和黨提出的經濟願景，指責麥卡錫以債務違約來加以威脅。拜登建議雙方進行真正、嚴肅、詳細的對話，討論如何發展美國經濟、降低成本和削減赤字。

交易員猜測 6 月份可能是美國財政部現金耗盡的月份 (圖：REUTERS/TPG)

由於交易員猜測 6 月份可能是美國財政部現金耗盡的月份，導致最短期美債慘遭拋售。

截稿前，1 個月期美債殖利率走升 22.1 個基點，暫報 4.0321%，3 個月期美債殖利率下滑 10.9 個基點，暫報 5.1091%。(美債價格與美債殖利率呈現反向關係。)

德銀研究員 Jim Reid 表示，投資人對美國債務違約的擔憂加劇，這可能體現在 1 個月期和 3 個月期美債殖利率的利差擴大上。

Academy Securities 董事總經理兼美國公債交易主管 David Gagnon 說，美國國庫進帳情況不佳一直是市場不斷調整預期 (美政府提高舉債上限的期限) 的主要動力，預測 6 月 6 日被視為美國政府可能會耗盡資金的日期，使得最短 1 個月期美債拋售潮湧現。