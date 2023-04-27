桑默斯：美債違約機率預計為2%-3%

美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 週三 (26 日) 預測，美債違約機率預計為 2%-3%，但任何違約都會很快得到解決。

桑默斯週三在芝加哥晨星投資會議上表示：「我認為未來幾個月與債務限制立法相關的技術性違約可能性為 2% 或 3%，如果真的發生了，它將很快得到修復。」

桑默斯認為，「由於資不抵債而違約的可能性要低得多，未來 10 年，美國出現破產違約的可能性，以及在一段時間內持有債券的人無法獲得償付的可能性，在沒有大規模戰爭的情況下，肯定低於 2%。」

桑默斯：美債違約機率預計為 2%-3% (圖：REUTERS/TPG)

與此同時，美國眾議院就共和黨提出的法案進行表決，提議到明年 3 月 31 日前暫停債務上限的限制，最終眾議院以 217 比 215，些微優勢的票數通過該版本。

另一方面，白宮呼籲國會無條件提高債務上限，美國總統登表示，他樂意麥卡錫再次會面，但不會屈服於共和黨就債務上限進行談判的要求，如果該法案送達拜登辦公桌，他將予以否決。

摩根大通近期警告，美債技術性違約的風險非同小可，兩黨有關債務上限的辯論可能會驚險地辯到最後一刻。

市場擔憂美國 6 月恐將爆發債務違約，最短天期公債價格暴跌，1 個月公債殖利率週三噴漲 17.5 個基點，暫報 3.9424%，3 個月期公債殖利率走高 2.5 個基點，暫報 5.1681%，10 年期間美債殖利率小漲 0.7 個基點，暫報 3.437%。