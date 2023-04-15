西方制裁無效 俄油均價超過60美元上限

外媒報導，俄羅斯原油目前平均價格高於 60 美元，這一事實表明，西方制裁越來越無力，而且是虛張聲勢。

7 大工業國集團 (G7)、歐盟和澳洲在去年 12 月 5 日達成協議，對俄出口石油設定價格上限，禁止使用西方的海上保險、金融和經紀服務為價格超過每桶 60 美元的俄羅斯海運石油提供服務。

時至今日，儘管西方諸國實施一系列制裁，包括俄油價格上限，但俄羅斯石油出口價格已恢復到俄烏戰前的水平。

國際能源署 (IEA) 週五發布石油市場月度報告中說，俄羅斯石油 3 月的總出貨量每日增加 60 萬桶至每日 810 萬桶，創下 2020 年 4 月以來新高，儘管西方制裁後，俄油收入自去年大幅縮減。

西方制裁無效 俄油均價超過 60 美元上限 (圖：shutterstock)

IEA 報導指出，自 4 月 5 日以來，俄羅斯石油價格一直高於每桶 60 美元的上限水平，該數據是基於 3 天移動平均值，並以裝運桶量加權而得出的。

世界第二大原油出口國俄羅斯在中國和印度找到取代歐洲的買家，運送到土耳其的俄國柴油也有所提高。

Smead Capital Management 董事長 Bill Smead 表示，俄羅斯原油價格近期飆升的部分原因是中國解除疫情封鎖。這讓石油需求下降了一段時間，但現在它正在急劇回升。

包括沙烏地阿拉伯在內的石油輸出國組織及夥伴國 (OPEC+) 4 月 3 日意外宣布自 5 月起每日減產 166 萬桶，這樣舉措也推高國際油價，連帶推升俄羅斯原油價格。

Zerohedge 分析師指出，俄油均價升至每桶 60 美元以上，既意味著上限開始失效，也表明貿易商、買家和貨主越來越願意經手俄油，無視西方的制裁。這也表明，OPEC+ 意外大幅減產，推高俄油價格。

分析師警告，在此價格下，買家將無法再為任何俄國貿易提供西方服務，尤其是保險和航運，否則他們將被迫向服務提供商提供證明，這將給保險公司的合規部門敲響警鐘。

資深行業分析師 Paul Sankey 稱，西方針對俄羅斯原油實施的完全失敗了，俄油供應從未真正中斷，並且一直保持著高出口，價格上限是由擁有金融學位的官僚發明的，他們當中沒有一個人真正了解石油市場。