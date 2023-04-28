永慶房屋總部行政員工7月起調薪6% 集團擬再徵才5000人

永慶房屋宣布7/1起對總部行政員工調薪6% 集團擬再徵才5000人。(圖：永慶房屋提供)
永慶房屋宣布7/1起對總部行政員工調薪6% 集團擬再徵才5000人。(圖：永慶房屋提供)

永慶房屋集團今 (28) 日由董事長孫慶餘宣布依績效對總部行政人員調薪，平均調幅 6%，這是永慶連續第 6 年為總部行政人員加薪；同時 2023 年更會持續擴大服務版圖，集團預計擴大徵才 5000 人。

永慶並指出，此一平均調幅 6% 的加薪，選在宣揚重視勞工權益的勞動節前宣布，將自 7 月 1 日起生效。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，雖然外界看壞今年房市，但因永慶房屋不炒房、不做投機客生意，《平均地權條例》等打炒房政策並不會影響永慶經營的自住市場。且憑藉著誠實透明的服務贏得消費者的肯定，永慶房屋持續穩健成長，故今年提早宣布總部行政人員平均加薪 6%，2023 年更會持續擴大服務版圖，集團預計擴大徵才 5000 人。

永慶指出，除了總部行政人員加薪之外，永慶房屋 2023 年初也擴大對第一線經紀人的保障，提供前 12 個月每月 5 萬元、首年 60 萬元的保障，超越台灣年薪中位數的 50.6 萬！塗振宏補充，永慶房屋重視人才培育，希望透過首年的收入保障，讓剛入行的產業新鮮人能在入職第一年無經濟壓力的專心吸收房地產專業，為未來的成功打下良好的根基，據永慶房屋內部調查顯示，在永慶任職一年以上的經紀人平均月收高達近 9 萬元。

為了完成同仁買房的願望，除了底薪和業績獎金之外，永慶房屋還加碼提供第一線經紀人每人每年最高 250 萬元的「幸福成家基金」，打破傳統「資歷越長獎金越高」或「職級越高獎金越多」的職場潛規則，塗振宏分享，2022 年總共發出 1.5 億元的「幸福成家基金」。根據永慶房屋內部統計，在永慶 30 歲以下買房的員工比例高達 46%。

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