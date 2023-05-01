〈房產〉房市冷 全台六都前4月交易6.56萬棟 年減逾24%探5年同期低點

全台六都會區今 (1) 日分別公布 2023 年 4 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 1 萬 6287 棟，月減 21.9%，年減 27.4%，累計前 4 月交易移轉棟數 6 萬 5577 棟，年減 24.9%，爲近 5 年同期新低，市況仍顯清淡。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，雖然農曆年後買盤回流，整體買氣力道仍較去年第一季略遜一籌，但略優於去年下半年，整體市況呈現自用當道，但買方對於房屋精挑細選，移轉棟數呈現低量，房價自然也沒有表現空間。今年政策對房市已經影響淡化，但央行連五升息對市場有一定影響，加上景氣表現欠佳，剩下物價通膨對於房價呈現正面支撐，整體房市只剩下自用需求較為穩定。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，4 月六都建物買賣移轉棟數月減 21.9%，台北市月減 12.4%，台南市月減 17.7%，是兩個表現相對穩定的都會區，量縮幅度不到 2 成，其他四大都會區均較 3 月減少超過 2 成。4 月的建物買賣移轉棟數反映的是 3 月至 4 月初的市況，因平均地權條例修法大致底定，政策衝擊淡化，房市也回歸供需基本面，交易量回穩，不過，觀察六都各行政區表現可以發現，4 月新屋交屋潮有暫時退卻的現象，少了交屋潮挹注，抑制房市整體量能表現，量縮幅度明顯。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，4 月份買賣移轉棟數年月雙減，首先是遇上清明連假，使工作天數較上月減少；其次是升息發酵，3 月底央行第五度升息，讓第二房市再掀觀望，自住買方雖持續看屋，但追價力道保守，交易有待磨合。

除了升息效應擴散外，後續房市還會受《平均地權條例》、通膨、選情等因素影響，其中平均地權條例的子法，對私法人購買老屋進行都更、危老，並非全面開綠燈，恐衝擊建商往後的整合意願，因此高齡老宅的買氣是否有所起伏？將是後續市場的關注重點之一。

陳金萍也指出，進一步觀察 2023 年 1-4 月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 6 萬 5577 棟，與去年同期年減 24.9%，是自 2019 年來最低交易紀錄，創 5 年新低；其中台南市年減 16.2% 減幅最小，其餘五都年減幅均逾 2 成，另觀察歷年交易量發現，新北市、桃園市、台中市今年 14 月建物買賣移轉棟數創近 4 年新低，高雄市創 5 年新低紀錄，台北市、台南市則創下近 6 年新低，也顯示今年房市交易熱度不如以往。

陳金萍說，台灣央行 3 月升息半碼後，房貸利率正式突破 2% 大關，而景氣燈號續亮第 5 顆藍燈，加上兩岸關係不確定因素高，全球金融市場仍存在不少風險，經濟展望不佳，房市在面對眾多不確定性因素環繞，交易量能表現恐怕難以樂觀期待。