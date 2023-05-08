今年首批地上權招標 中山區條通商圈土地權利金、溢價率雙冠

今 (2023) 年第 1 批國有土地地上權招標結果出爐，共 9 宗、最後標脫 5 宗，標脫率 55%，其中位於台北市中山區條通商圈的正義段，由富利旺開發以 3.5 億元權利金、高達 39.4% 的溢價率搶下，權利金及溢價率雙雙高居本次地上權之冠。

值得注意的是，過去大舉獵地的全聯這次則是偃兵息鼓，沒有加入此次投標行列。

根據國產署今 (8) 日公告招標結果，9 宗國有地共標脫 5 宗、標脫率 55%，決標權利金總金額共 10.1 億元，本次招標設定地上權案地租年息率 3.5%。

根據國產署公告，標脫 5 宗土地，其中有 4 宗為首次公告標的，包括位於台北市大安區土地，位於第三種住宅區，鄰近台師大及捷運古亭站，住宅環境相當優質，有 2 家投標者，最後由大將開發股份有限公司以權利金 1 億 3299 萬元得標。

另 1 宗則是位於台北市中山區的商業區土地，坐落於條通商圈，由於區位條件極佳，吸引富利旺開發、麗寶集團旗下的麗源建設投標，最後由富利旺開發以 3.5 億元權利金得標，溢價率 39.41%，是本次地上權招標溢價率最高的 1 宗。

南部地區，位於高雄市左營區土地，面積超過 1000 坪，鄰近左營高中及哈囉市場，由鑲揚國際開發有限公司得標；高雄市岡山區土地鄰近岡山火車站及省道台 1 線，則由升鴻水電工程股份有限公司得標。

根據國產署規劃，今年預計將辦理 3 批地上權招標公告，其中第 2 批預計將在 6 月 19 日公告。