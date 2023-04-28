〈房產〉中信房屋張世宗：下半年房市陷「價格不落、不見買氣」僵局

雖然房市今 (2023) 年 3 月買氣有稍微回升，但第一季整體的移轉棟數仍為近五年來的低點，中信房屋總經理張世宗今 (28) 日指出，進入第二季，買賣雙方對價格的堅持將拉長戰線，今年下半年房產市場將直面「價格不落、不見買氣」的挑戰。

在目前全台房市交易萎縮的同時，張世宗指出，根據中信房屋宅調查結果顯示，有 43.8% 的民眾認為目前房價持平，32.6% 民眾認為房價將下跌，有近七成民眾認為明年房價才可能逐漸落底，顯見房市的僵局。在市場一片看跌中，加上下半年也有可能再升息的狀況下，賣方求獲利的心態消退，部分賣家願意放低姿態求平轉，都會區的中古屋市場交易有望「價持平、量微縮」。

依中信房屋內部統計，4 月份整體交易量，全台成交件數較上月減少 14.4%，較去年同期年減 23.3%，整體市場買氣仍淡。六都表現均較三月份下跌，台北市月減 5.6%、新北市月減 6.9%、桃園市月減 20.9%、台中市月減 12.6%、台南市月減 22.3%、高雄市月減 17.3%。與去年同期相較，台北市微增 0.7%、新北市年減 21.5%、桃園市年減 17.1%、台中市年減 6.9%、台南年減 27.3%、高雄市年減 35.1%。

中信房屋指出，綜觀全台表現，目前雙北的中古屋市場相對受影響較小，由於雙北都市發展成熟，抗力性比較強，買方多半為需求設定精準的剛需客群，以首購及換屋族群為購屋主力，張世宗說，因為大多都是自住為主，只要地理位置好、符合生活需求，賣方價格與實登差異不大，買方依舊會出手買房。