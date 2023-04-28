〈房產〉全台房市交易價量膠著 房仲：買氣4月緩步回流

2023 年第一季房市移轉呈現量縮，不過全台近期通膨狀況嚴峻，民眾有台幣越來越薄的預期心理，加上去年下半年的觀望買盤仍持續回流，信義房屋 (9940-TW) 指出，4 月的房市交易回溫，不過整體房市仍是自用當道，呈現「上有鍋蓋、下有鐵板」的盤整格局。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行第五次升息就是為了抑制通膨預期，民眾也開始感受到物價上漲壓力，台幣越來越薄，對於房市也會形成一股支撐力道，但同時間民眾也不認為房價現階段還有上漲動能，購屋時精挑細選謹慎出價，觀察短期房市就呈現膠著。

信義房屋統計 4 月交易狀況，台北市 4 月總價 2500-5000 萬元的換屋型產品，交易佔比出現明顯提升，應是部分屋主經歷一段時間銷售後，在價格上多增加一些彈性，帶動交易狀況回溫；新北市則是總價 1000-2000 萬元產品交易熱絡，反映新北市條件較好的大樓產品，持續受到雙北市生活圈購屋人的喜愛。

桃園市則是總價 1000-1500 萬元最熱銷，推估也是條件較佳的大樓產品交易增溫；新竹則是總價 1000~2000 萬元交易表現穩定；台南市總價 1000~1500 萬產品交易狀況較 3 月增溫，高雄市場則還在消化科技廠投資不確定性的利空，交易狀況表現較悶。

曾敬德表示，除了二手市場感受到買氣回籠外，一手市場的復甦腳步較慢，但 4 月也感受到買盤回溫，目前房市交易若與去年相比，可能呈現較上半年冷，但較去年下半年回溫。