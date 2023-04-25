〈房產〉解封後店面市場強勢回歸 雙子星加持站前商圈鍍金

商仲業者公布台北市店面買賣交易排行榜，中正區台北車站站前商圈以每坪單價近４百萬登北市金店面冠軍。專家分析，站前商圈五鐵共構為北市重要交通樞紐， 加上有東區門戶計畫、雙子星大樓等重量級開發案加持，帶動站前商圈店面交易向上成長。

同時，隨著商圈人潮回籠、疫後店面市場強勢回歸，具改建議題的透店產品，也成為近期收益型買方關注重點。

信義全球資產公司統計 2022 年實價登錄店面買賣資料發現，中正區開封街一段出現單價 382 萬元的交易，奪下去年北市店面買賣單坪價格最高紀錄；中山區南京東路二段則以單價 295 萬元居次；第三名則位在大安區延吉街，以單價 235 萬入列。

信義全球資產公司顧問發展部林建勛經理指出，去年包含中正區、中山區、大安區、信義區店面交易，都有單價每坪 200 萬元以上的交易，主因為疫後百業恢復正常進公司上班，而這些行政區皆有辦公大樓群聚，上班族有日常飲食、休閒娛樂等需求，為區域商圈帶來穩定客源；還有捷運等交通利多，為商圈帶進穩定人潮，活絡商圈商業活動。

2022 年單坪最貴中正區店面位在台北車站站前商圈內，此區域集捷運、台鐵、高鐵交通優勢，區域內的店面身價自然不凡。林建勛經理進一步說明，從 2017 年起實價登錄資料中可看到，在疫情前站前商圈店面交易即曾出現過單坪 497 萬元的紀錄，顯示該區店面在過去就是炙手可熱的標的；而去年底開封街一段成交每坪 382 萬元為歷年次高紀錄，預計待雙子星大樓完工，新百貨商場落成，頂級辦公室釋出、吸引付租能力強的公司行號進駐，未來就業人潮將可成為站前商圈以及周邊西門商圈的店面消費力新動能。

林建勛經理觀察，儘管近期央行再度升息，可能衝擊店面這類租金收益型商品，但只要掌握四個方向，隨著疫後商圈商業活動復甦，店面仍會是資金停泊好去處，以優先選擇位在成熟商圈、鄰捷運站交通便捷的標的，畢竟消費人流是實體店面必備的條件；同時，挑選能吸引付租能力高業者願意進駐的店面，除了提升租金收益，此類承租方相對穩定，可減少空置影響。