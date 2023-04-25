〈房產〉平均地權條例修法抑制預售投資 單月預售交易金額砍半

《平均地權條例》子法今 (25) 日提出預告，政策雖然尚未上路，但已經充分達到嚇阻預售投資或投機的行為，統計預售每月實價揭露狀況，從政策發酵前 2021 第四季每月預售揭露成交金額約 1800 億元，去 (2022) 年下半年至今年 2 月，平均單月剩下約 850 億元，預售市場已經出現政策上路的效果。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於政策早已經明朗化，平均地權條例路上路後，對於當前房市不會造成進一步新的衝擊，政策將帶來兩大變化，包括預售市場未來將自用當道，銷售期將拉得更長，考驗開發商對於產品規劃與資金籌措能力。

同時，私法人購置住宅的限制，也將衝擊高端市場買氣，短期會出現一小波豪宅成交潮，但長期可能導致豪宅買氣量縮。

至於檢舉獎金部分，曾敬德表示，用意主要應該還是嚇阻為主，實務上預售禁止換約轉手，開發商就不會配合更名，也無法轉讓，可能比較有爭議的是在檢舉炒作行為，未來就看政策如何執行。

大家房屋企畫研究室總監郎美囡表示，平均地權條例配套子法在今日預告前，已經過多方討論，且政府陸續釋出相關訊息，將會受子法影響者，大部分已先行規劃或變動資產，預售案在去年已告知買方未來的轉售限制，也明顯對市場有抑制量體的作用，尤其預售案的交易量大受衝擊，中古屋市場也因多重打炒房措施，個案也有修正，由於早已發酵，子法上路後，掀起的波濤或許不大。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，縱然房價因種種因素已經盤整，不過平均地權條例修正案上路仍舊會產生重大影響。首先，是預售市場將以自用客戶為主結構，可預期在現今經濟狀況下，將出現蓋不出來的繞跑建商，消費者要自求多福。

其次，不動產戰線更長，戰場更大。法規限制投資複雜度將大幅增加，受衝擊最大的高價住宅，在私法人不能持有後，將得搭配更多的財務規劃，這也促使資金轉往非主流產品，並可能衍生出新的規避方式造成意料之外的亂象。