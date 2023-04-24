〈房產〉全台首季預售屋推案最熱在台南安南區 總戶數近1900戶

全台房市交易趨淡，但建商推案腳步並未放緩的跡象。房仲業者實價登錄預售屋備查資料統計，從七大都會區來看，在 2023 年首季共有 323 件的新推案，總戶數為 32454 戶。依七都各行政區的推案量統計，台南市安南區以 1887 戶爲第一名，其次是高雄市楠梓區以及台中市北屯區，分別有 1620 戶和 1381 戶的推案量。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，台南市的安南區今年第一季新推案戶數高達 1887 戶，共有 7 個建案，平均每個建案約 270 戶左右。安南區因為鄰近台南的傳統市區，生活機能完善，且區域內沒有嫌惡設施，還有安南區副都心 (商 60) 的開發，因此吸引到了不少民眾選擇到安南區買房。

此外相對於台南傳統市區，安南區的優勢就是距離台南科學園區更近，且還有北外環道建設加持，因此隨著南科帶來的園區客，也會藉此為當地帶來更多的居住需求。

但根據內政部去年 11 月公布 2022 年上半年餘屋量，安南區 1000 多戶的餘屋也是台南市之冠，加上平均地權條例修法通過後，預售屋將以自用需求為主，預售屋交易量減，也可能讓餘屋量持續增加，好地段、合理價格與符合市場需求的產品定位可能才能脫穎而出。

今年第一季新推案戶數第二名為高雄市楠梓區，陳金萍說明，近年來因科技大廠設廠投資、橋頭科學園區規劃、公共建設等利多因素，讓高雄市房價飆漲，因此也吸引了許多建商紛紛投入高雄預售屋的市場，促使高雄市新推案的總戶數為七大都會區之冠，高達 7510 戶，其中又以楠梓區最為突出，鳳山區和橋頭區緊追在後。楠梓區近年來因科技題材及多項建設的加持之下，區域發展快速且不斷帶動人口增加，楠梓是高雄市少數人口正成長的區域，且楠梓科技產業園區、橋頭科學園區等都有大廠已進駐或表態將進駐，仍將持續創造就業需求，讓當地房市備受矚目，同時也吸引建商進駐推案。

鳳山區可說是高雄市房價頗吸引小資族群的區域，陳金萍指出，相較於周邊如三民區、苓雅區、前鎮區等區域的房價，鳳山區都較為親民。鳳山區也一直是高雄房市交易量前三名的區域，且當地已發展相當成熟，整體生活機能便利，包括五甲、文鳳路、建國路等都相當熱鬧，目前當地新成屋房價平均單價約落在 25-30 萬元，房價仍屬親民。

陳金萍說，橋頭區則受惠於「橋頭科學園區」開發，該園區於 2019 年啟動招商，也讓建商看準此商機，積極推案。近期，鴻海集團也正式與高雄市府簽訂意向書，宣布未來三年將在高雄投資達 250 億元，將於「橋頭科學園區」、「和發產業園區」及「亞洲新灣區」發展電動巴士、電池產業鏈及設立南部服務中心，可望再為橋頭區帶來開發利多。知名大廠的進駐往往也是促進區域發展的關鍵，除了增加工作機會外，也帶動周邊住宅需求。

新北市預售屋總戶數在七大都會區之中排名第二，僅次於高雄市，共推行了 7186 戶。其中又以淡水區、土城區為首，新莊區緊追在後。

陳金萍指出，淡水區因土地價格相對便宜和供給量大，再加上近幾年房價上漲，促使建商紛紛投入此區域的預售屋市場，加上相對實惠的房價，吸引不少首購族選擇到此區購屋。至於土城區，預售屋建案主要集中在暫緩重劃區，介於捷運板南線海山站和土城站之間，交通十分便利；新莊區則有副都心、頭前及塭仔圳等重劃區坐落於此，一直是建商推案熱區，帶動當地的預售市場蓬勃。

同時，政府也在新莊投入了大量的公共建設、交通建設等，包括中央合署辦公大樓、國家電影文化中心、以及機場捷運線通車，和大型商場的開發，例如宏匯廣場等，也吸引到了許多知名大型餐廳和店家的進駐。因生活機能良好及交通的便利性，新莊區也躍升成為了新北市的一個移居區域，這也是建商積極在此區域推案的主因。