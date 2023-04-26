〈房產〉小碧潭站區「美河市」再蟬聯雙北捷運共構宅熱銷王

北北基桃通勤月票即將實施，促使周邊生活圈更加緊密，從捷運網路來看，房仲業者依實價登錄資料，統計出雙北市捷運共構宅交易價量情形，並依照交易量進行排序。由小碧潭站的美河市拔得頭籌，南勢角站的南方之星及永春站的 E.A.T 國際館則是緊追在後。

根據實價登錄資料盤點 2022 年雙北市捷運熱門交易共構宅，由小碧潭捷運站旁的美河市 41 件交易再居冠，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，美河市是小碧潭站的共構宅，屋齡約為 10 年左右，位於新店區中央路，與捷運綠線末端站新店站距離不遠，大約半小時左右就能到達台北市中心，小碧潭站上方有京站廣場及 IKEA 連鎖賣場，周邊也有超市、大型河濱公園、多所小學及高中，生活機能健全，

且美河市鄰近逐漸成熟的央北重劃區，加上近期安坑輕軌的通車，讓 2022 年房價較 2021 年上漲約一成左右，目前房價落在每坪 64.8 萬元，比起市中心相對親民，不只深受許多通勤及小家庭族群青睞，也是不少首購族群的購屋好選擇。

而南方之星則以 25 件交易量位居第二，陳金萍表示，南方之星位在中和區和平街，為捷運南勢角站的共構宅，屋齡約為 12 年左右，此區域發展的較早，因此整個商圈生活機能完善，且與南勢角市場、興南夜市及連鎖超市比鄰而居，周遭還有地方政府機構、興南國小、中和國中，聯外交通完整，近年也因環狀線開通的效應，促使坐落於周圍的南勢角站受惠，2022 年房價約 61.3 萬元，年漲幅 12.1%，

第三名則由 E.A.T 國際館拿下，交易量為 21 件，位在信義區的捷運永春站，陳金萍說明，E.A.T 國際館地理位置條件優越，不僅捷運，各項運輸系統都發展完善，周邊學區密度高、商辦林立、行政資源與生活機能等優勢，整體發展成熟，也是不少中高資產族群的置產首選。陳金萍補充，E.A.T 國際館平均坪數落在 20 坪左右，2022 年房價約為每坪 124.6 萬元，小坪數規劃讓總價降低，因此吸引了不少單身族、首購族購屋於此。

觀察交易量前十名共構宅，有超過半數都位於捷運末段站，陳金萍說明，捷運通勤族大多偏好居住於捷運站附近，不過由於越靠近市中心價格越貴，因此紛紛轉往捷運末段站尋屋。交易量排名中，單價最低的三間共構宅，分別為美麗新境、冠德捷世及美麗景安。