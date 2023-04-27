中工領銜拿下北市城南水源公辦都更案 估總銷達172億元

由中華工程 (2515-TW) 及鼎越開發組成的華鼎合作聯盟，今 (27) 日獲台北市住宅及都市更新中心擔任實施者的「臺北市中正區福和段二小段 60-19 地號等 6 筆土地公辦都市更新案」(城南水源公辦都更案) 最優申請人，預估投資金額逾 76 億元，總銷估達 172 億元。

此一城南水源公辦都更案，基地為台北市政府所興建的水源二三期整建住宅，土地面積約 10541 平方公尺 (約 3188 坪)，私有所有權人約 460 戶，自 2001 年起推動都市更新，因產權複雜、資金籌措不易等問題，遲遲難以進入更新程序。台北住都中心配合市府政策於 2018 年進駐社區，設立工作站協助住戶凝聚共識，去年招商後並完成投資者評選，由中工及鼎越開發組成的華鼎合作聯盟獲最優申請人

華鼎合作聯盟規劃對城南水源公辦都更案，規劃興建 1 幢 3 棟 RC 及 1 幢 1 棟 SRC 建築物，做為住宅、店面、區民活動中心及住宿型長照設施使用，並承諾本案結構抗震能力升級，取得耐震標章、智慧建築及綠建築標章，打造水源城南永續共享生活宅，創造全齡友善樂活社區。

台北市住都中心指出，華鼎合作聯盟對城南水源公辦都更案，規劃另以水鳥意象的跨堤天橋串接自然與都市，藉由整體規劃願景及創意回饋的設計，展現公辦都更公益性。全案預計投資金額約達 76 億元以上，總銷售金額約達 172 億元。