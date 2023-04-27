〈房產〉交易動能續萎縮 北台灣首季住宅新案推案量年減逾2成

去年第三季以來的全台房市交易動能萎縮，觀望氣氛並向今年漫延，市調機構統計，北台灣今年首季新成屋、預售屋總推案量約 4119.86 億元，年增 904.23 億元、年增幅約 28.12%。若扣除商辦、廠辦建案，則北台灣今年第一季住宅推案量僅 2316.49 億元，年減 675.85 億元、年減幅 22.59%。

住展企研室經理成采錡表示，雖說今年來不少業者願意增加建案議價空間，或祭出購屋贈禮展示誠意，但在央行再升息、通膨壓力仍大等利空因素影響下，消費者購屋前得考慮更多，猶豫期明顯拉長。見市場交易量續處低檔，業者採保守態度，多將重心放在銷售已進場建案上，並延後新案公開時間。

台北市今首季住宅推案量約 767.26 億元，較去年增加約 3.49%。相對於去年同期推案多位在蛋白區如北投，今年以蛋黃區大安推案量較大，不過大安作為高房價代表區域，在打房聲浪不斷的現在，業者銷售態度普遍較為低調。

新北市首季住宅推案量約 590 億元，年減近 5 成，各區中僅土城因有指標案進場，推案量超過 100 億元，案量第二高為淡水，三重因指標案延後進場，案量僅排第三。至於推案量吊車尾的區域，為汐止和蘆洲。

桃園市今年首季住宅推案量約 498.9 億元，年減幅 24.09%，各區中以大園、桃園、八德推案量較高，三區案量皆落在 100 億元左右，推案量較低區域為蘆竹、龍潭、楊梅和新屋。而桃園首季新建案供給量縮減原因，包括指標案遞延至房市 520 檔期公開。

統計顯示，新竹地區第一季住宅推案量約 395.8 億元，年增幅約 16.56％，為北台灣住宅推案量年增幅最高的地區。推案量首位為竹北，東區則因關埔重劃區預售建案開始銷售，躍升為首季新竹地區推案量第二大的區域。

市調結果顯示，目前業者多將新案進場時間壓在第二季，推估是因為下半年利空因素還將加上「總統大選」這一項，而從內政部表示將推動「虛坪改革方案」的動向來看，房地產市場所受到的政策干擾，並不會止於《平均地權條例》修法實施。