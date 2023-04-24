〈房產〉平均地權條例修法發酵 近7個月預售揭露數量已經腰斬

平均地權條例子法近期有機會公布，不過政策早已經發揮預期效果，統計預售實價揭露量，近 7 月預售揭露數量較前一個年度同期呈現腰斬，尤其 1、2 月受投資退場與春節等因素影響，單月揭露件數進一步跌破 5000 件，反映預售市場已經轉變為自用當道，在預售降溫的氣氛下，全台房市也無太多表現空間。

統計顯示，從去年 3 月預售揭露單月還在 1 萬件後，預售揭露件數就明顯下滑，去年下半年單月維持在 5000-7000 件，今年前兩月目前揭露單月不到 4000 件，反應市場對於平均地權條例修正已經提前發酵，投資退場交易量縮，市場個案銷售速度拉長，市場也缺乏上漲動能。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，平均地權條例雖然尚未上路，但已經有上路的效果，也因為政策已經提前發酵，即使上路也不會進一步造成重大影響，未來預售市場將轉變為自用當道，同時法人購置住宅被限制後，政策上路前可能會出現一些成交個案，但新制上路後，恐怕也會衝擊高端的市場買氣。

全台主要都會區中，幾乎呈現全面性衰退走勢，台北市 2021 第四季單月平均可揭露 553 件，今年前兩月剩下百餘件，新北市 2021 第四季單月平均達 1868 件，今年前兩月衰退超過 5 成，桃園市也是 2021 第四季單月平均達 2780 件，今年前兩月單月減少近 2000 件，台中市 2021 第四季單月平均達 2704 件，今年前兩月也各減少達 2 千件，台南市與高雄市也都呈同步衰退，反映這次衰退是全面性的回檔。

曾敬德指出，預售禁止換約效果已經類上路，預售市場銷售時間拉長，但同時間開發商的造價與資金成本都居高不下，的確房價修正空間也有限，在房市自用當道的市場氛圍下，接下來就要考驗開發商個別的經營能力。