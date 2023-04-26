〈房產〉10縣市課徵囤房稅很有感！合計稅額約66.4億元

包括台北市、桃園市、台中市等 10 縣市的囤房大戶今 (2023) 年收到稅單將會「非常有感」，統計這 10 縣市針對非自住家用房屋採差別稅率 (俗稱囤房稅)，合計開徵件數共 47 萬 2472 件、開徵稅額合計約 66.4 億元。

台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、連江縣等共 10 個縣市陸續推動囤房稅，只要名下房屋超過 3 戶以上，第 4 戶就會被視為非自住，房屋稅率將落在 1.5% 到 3.6%，稅率明顯高於自住的 1.2%。

其中台北市、宜蘭縣、連江縣等 3 縣市等已開始實施囤房稅；其他包括桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、台南市、高雄市、屏東縣等 7 縣市，已自去 (2022) 年 7 月 1 日起針對轄內非自住的房屋採行差別稅率，換言之，這 7 縣市囤房大戶今 (2023) 年 5 月收到稅單將會非常有感。

根據統計，去年 7 月 1 日實施囤房稅的 7 個縣市，共約 25.27 萬戶受影響，稅額估計約將增加 12.59 億元，估算每一個囤房大戶平均約將多繳近 5000 元的稅額。

以六都來說，台北市非自住家用房屋今年開徵件數 9 萬 3372 件、稅額 21 億 6807 萬元；桃園市開徵 7 萬 1841 件、稅額 8 億 4145 萬元；台中市開徵 11 萬 4511 件、稅額 14 億 922 萬元；台南市開徵 4 萬 4010 件、稅額 4 億 2792 萬元；高雄市開徵 8 萬 7582 件、稅額 11 億 5720 萬元。

此外，包括新北市、台東縣、澎湖縣等也規劃跟進推動囤房稅，其中新北市是目前六都中唯一尚未實施囤房稅的直轄市，待新北市通過後六都將全面實施囤房稅。