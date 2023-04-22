鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至18.98元，預估目標價為330元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2023年EPS預估：中位數由18.98元上修至18.98元，其中最高估值26.24元，最低估值15.23元，預估目標價為330元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 26.24 30.44 33.14
最低值 15.23 23.17 27.8
平均值 19.67 26.02 30.47
中位數 18.98 26.31 30.47

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 114,250,000 123,860,580 133,170,530
最低值 93,003,000 101,848,000 117,256,790
平均值 99,649,240 113,992,060 126,192,400
中位數 98,619,900 115,100,000 125,793,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 31.62 33 17.24 13.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		 111,789,791 105,504,286 77,759,470 60,744,006

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+35.13%

$13,513

原投組報酬率

+26.82%

$12,682

投組標的成分

  • 40%

    偉訓

    3032

  • 20%

    華孚

    6235

  • 20%

    資通

    2471

  • 10%

    沛波

    6248

  • 10%

    台中銀TAROBO機器人量化中國基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞