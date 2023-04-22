鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至18.98元，預估目標價為330元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2023年EPS預估：中位數由18.98元上修至18.98元，其中最高估值26.24元，最低估值15.23元，預估目標價為330元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|26.24
|30.44
|33.14
|最低值
|15.23
|23.17
|27.8
|平均值
|19.67
|26.02
|30.47
|中位數
|18.98
|26.31
|30.47
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|114,250,000
|123,860,580
|133,170,530
|最低值
|93,003,000
|101,848,000
|117,256,790
|平均值
|99,649,240
|113,992,060
|126,192,400
|中位數
|98,619,900
|115,100,000
|125,793,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|31.62
|33
|17.24
|13.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|111,789,791
|105,504,286
|77,759,470
|60,744,006
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。