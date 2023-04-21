〈台股盤後〉電子傳產熄火 跌104點收15602點周線翻黑

電子權值股無力、生技、觀光、航運等族群同步熄火，加重台股今 (21) 日跌勢，終場下跌 104 點，跌破 15700 點整數關卡，終場收在 15602.99 點，成交量 2537.25 億元。

權王台積電 (2330-TW)20 日法說宣布維持資本支出不變，讓市場頗感意外，但法說會亮點卻無法反映在股價表現，早盤以 520 元開出後，持續在平盤下整理，終場下跌 2 元收在 511 元。

權王股價疲軟也拖累半導體走勢，順德 (2351-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 終場大跌逾 9% 議上，同欣電 (6271-TW)、茂矽 (2342-TW)、芯鼎 (6695-TW) 也有 6% 以上跌幅，瑞昱 (2379-TW)、達能 (3686-TW) 等也賣單調節下股價收黑。

另外，聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW) 在賣單調節下，股價同步下跌作收，聯電今早已 51 元開出後，盤中持續在平盤下游移，終場下跌 1.1%，收在 50.10 元；聯發科早盤以 676 元開出後，終場下跌 1.2%，收在 665 元。

生技族群中，寶齡富錦 (1760-TW) 大跌逾 6%，美時 (1795-TW)、佐登 - KY(4190-TW)、全宇生技 - KY(4148-TW)、晉弘 (6796-TW)、承業醫 (4164-TW) 終場大跌逾 5%，科妍 (1786-TW)、北極星藥業 - KY(6550-TW) 終場下跌 4% 作收。

觀光族群面臨漲多拉回壓力，終場僅六福 (2705-TW)、國賓 (2704-TW) 收紅，雲品 (2748-TW) 大跌逾 6%，美食 - KY(2723-TW)、寒舍 (2739-TW)、新天地 (8940-TW)、夏都 (2722-TW) 也有 3%~4% 不等的跌幅。

碳權交易正夯，持續拉抬概念股造紙類股身價翻紅，華紙 (1905-TW) 終場漲停作收，股價收在 21 元，正隆 (1904-TW)、寶隆 (1906-TW) 分別各有 2%~3% 漲幅，榮成 (1909-TW) 漲勢曇花一現，今天下跌逾 1% 作收。

航運族群中，資金主要鎖定軍工題材進攻，龍德造船 (6753-TW) 大漲逾 6%，長榮航太 (2645-TW) 終場上漲 1.3%；貨櫃三雄則相對弱勢，萬海 (2615-TW) 跌幅近 4%，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 終場也各有 2% 以上跌幅。