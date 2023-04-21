〈瑞昱法說〉谷底已過 Q2營運審慎穩健 下半年優於上半年

網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (21) 日召開法說會，發言人黃依瑋表示，隨著下游庫存改善及部分終端市場回溫，首季是營運谷底，第二季將較上季成長，下半年也優於上半年，對營運維持審慎穩健態度，將密切關注經濟環境對市場需求的影響。

細分產品線，黃依瑋指出，除交換器控制晶片外，其他三大產品線包括乙太網、Wi-Fi、Audio codec 第二季都會持續回溫，其中，乙太網受惠 PC、遊戲機客戶為下半年旺季做準備，將持續回補庫存。

Wi-Fi 市況與乙太網類似，首季已看到 PC 與消費性電子領域出現急單，IoT 也優於其他應用，儘管規格升級比預期緩慢，但預期 Wi-Fi 6 滲透率會維持強勢，今年在 PC、路由器應用的滲透率預估分別達 70%、60%，比去年各增加 10 個百分點。

黃依瑋補充，第一季 Wi-Fi 4/5/6 價格比為 1/2.5/4.2，預計 Wi-Fi 7 的價格將是 Wi-Fi 4 的十倍，目前已導入客戶產品設計端，但由於價格較高、規格複雜等原因，會率先導入高階路由器，預計 2024 年才會量產。

Audio codec 方面，今年市場普遍預估 PC 出貨量將年減約 10%，第一季出貨量比去年同期下降 29%，預計第二季將開始復甦，加上電競市場需求回溫，瑞昱 Audio codec 也跟著重返成長。

至於交換器控制晶片首季需求仍疲弱，黃依瑋預期，受美中與歐洲地緣政治影響，及終端需求疲軟，第二季需求不會有明顯反彈，預期下半年逐步回穩、明年復甦，看好 Multi-Gigabit 交換器、管理型交換器是中長期成長動能。

另外，由於市場對電視面板、DRAM 價格開始觸底反彈，面板廠也重新向供應鏈拉貨，瑞昱電視晶片首季也迎來急單，預期儘管今年全年電視出貨量持平，但公司今年電視 SOC 的出貨量仍有機會略微成長。