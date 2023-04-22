鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估下修至47.3元，預估目標價為636.5元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對國巨(2327-TW)做出2023年EPS預估：中位數由49.85元下修至47.3元，其中最高估值58.29元，最低估值43.1元，預估目標價為636.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 58.29 64.45 68.91
最低值 43.1 54.64 66.52
平均值 48.18 59.04 67.4
中位數 47.3 58.52 67.09

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 120,040,000 132,760,000 144,618,000
最低值 110,688,160 124,741,500 134,928,710
平均值 115,225,570 128,755,130 139,765,650
中位數 114,193,000 128,647,000 139,757,940

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 44.22 46.46 27.58 16.35
營業收入
(單位：新台幣千元)		 121,086,925 106,539,360 67,672,108 41,306,656

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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