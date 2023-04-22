鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估下修至47.3元，預估目標價為636.5元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對國巨(2327-TW)做出2023年EPS預估：中位數由49.85元下修至47.3元，其中最高估值58.29元，最低估值43.1元，預估目標價為636.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|58.29
|64.45
|68.91
|最低值
|43.1
|54.64
|66.52
|平均值
|48.18
|59.04
|67.4
|中位數
|47.3
|58.52
|67.09
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|120,040,000
|132,760,000
|144,618,000
|最低值
|110,688,160
|124,741,500
|134,928,710
|平均值
|115,225,570
|128,755,130
|139,765,650
|中位數
|114,193,000
|128,647,000
|139,757,940
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|44.22
|46.46
|27.58
|16.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|121,086,925
|106,539,360
|67,672,108
|41,306,656
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。