鉅亨速報 - Factset 最新調查：大學光(3218-TW)EPS預估上修至13.36元，預估目標價為437.5元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對大學光(3218-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.21元上修至13.36元，其中最高估值13.85元，最低估值12.44元，預估目標價為437.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|13.85
|17.63
|20.32
|最低值
|12.44
|15.37
|20.32
|平均值
|13.36
|16.6
|20.32
|中位數
|13.36
|16.92
|20.32
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4,475,600
|5,518,000
|6,213,170
|最低值
|4,199,000
|5,040,000
|6,213,170
|平均值
|4,343,600
|5,293,910
|6,213,170
|中位數
|4,328,010
|5,301,200
|6,213,170
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.64
|7.82
|6.35
|3.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,494,057
|2,631,801
|2,053,141
|1,418,979
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3218/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：大學光(3218-TW)目標價調升至437.5元，幅度約5.42%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：大學光(3218-TW)目標價調升至360元，幅度約5.56%
- 【量大強漲股整理】台積電再現大單拉尾盤，外資翻多力抗節前賣壓，台股將會變盤向上?
- 【量大強漲股整理】亞股上漲，台股獨弱的原因為何?外資動作已告訴你答案，拉回是買點不是賣點。
- 大學光去年Q4、全年獲利創新猷 EPS 10.64元
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。