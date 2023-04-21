歐元區4月綜合PMI升至54.4高於預期 經濟復甦腳步加快

由於服務業活動的復甦，歐元區的經濟反彈在 4 月份獲得進一步動力，儘管近期銀行業壓力影響下，商業前景仍具彈性。

標普全球（S&P Global）周五（21 日）公布的商業調查顯示，在需求增加和就業顯著增加的推動下，歐元區 4 月綜合採購經理人指數（PMI）報 54.4，高於市場預期和前值的 53.7，寫 11 個月新高。另外物價壓力再次放緩。

然而，歐元區經濟成長發展越來越不平衡。歐元區 4 月製造業 PMI 進一步下滑至 45.5，遠不及市場預期的 48 和前值 47.3，而歐元區 4 月服務業 PMI 則升至 56.6，遠高於預期的 54.5 和前值 55.0，寫下 2009 以來最大增幅。

漢堡商業銀行（Hamburg Commercial Bank）首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 表示，這些數據顯示出一幅非常友善的經濟整體圖景，透露歐元區經濟正在持續復甦。不過繁榮的服務業與疲軟的製造業之間差距進一步擴大。

在俄羅斯入侵烏克蘭並限制對歐元區的天然氣供應後，由於各國避免了能源短缺，歐元區可能在今年冬天勉強避免經濟衰退。經濟學家預計今年剩餘時間內經濟將出現溫和反彈，不過通膨仍令人擔憂。

不過最近供應鏈的進一步改善意味著原物料成本以近三年來最快的速度下降，因此工廠僅略增加費用。生產物價指數從 53.4 降至 51.8，創 2020 年底以來新低。

儘管物價壓力在 4 月有所降溫，但以歷史標準衡量，價格壓力仍處於高位，尤其是在服務業，主因是薪資上漲且投入成本大幅上升。這勢必會令歐洲央行（ECB）感到擔憂，該機構正關注這類基本價格的發展，以確定借貸成本的幅度。

de la Rubia 表示，服務業的投入價格和銷售價格均未顯示出任何顯著放緩。這增加 ECB 進一步或更長時間收緊貨幣政策的可能性。

標普全球公司表示，製造業產出在一定程度上受到一些法國公司的拖累，這些公司受到針對馬克宏政府通過的退休金改革的抗議和罷工的影響。另外由於能源擔憂緩解、供應鏈改善以及通膨已過峰值的希望，企業對前景「相當樂觀」。

經濟學家認為，雖然要一段時間才能感受到借貸成本上升的影響，而且前方可能仍有波濤洶湧的埋伏，但經濟的強勁勢頭應該能讓 ECB 的鷹派至少再次推動兩次、甚至三次升息。

