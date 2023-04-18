國巨赴北馬其頓設新廠 未來十年計畫投資2.05億歐元

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (18) 日宣布，與北馬其頓共和國簽訂投資協議，國巨將在未來十年投資 2.05 億歐元、約新台幣 68.6 億元，在當地設立新廠，擴大歐洲布局。

國巨在北馬其頓的 2.05 億歐元投資案，也是該國自獨立以來最大的綠地投資 (greenfield investment)，新廠區將位於首都史高比耶 (Skopje) 及東部大城什蒂普 (Stip) 的技術工業開發園區 (TIDZ)，預計創造超過 3900 個就業機會。

國巨董事長陳泰銘表示，國巨與北馬其頓一直保有長期業務合作的夥伴關係，子公司基美 (KEMET) 在當地已設立兩座營運廠區和研發中心，主要生產專為電動車 (EV) 使用的電容器產品。

陳泰銘進一步指出，北馬其頓具有策略性的地理位置、穩定的貨幣與有利的稅務環境，以及高素質的勞動生產力及極具競爭力的勞動成本等優勢，是集團繼續擴大在歐洲業務規模的理想營運據點。

此次投資協議由國巨經營管理層和 TIDZ 執行董事 Jovan Despotovski，在國巨總部共同簽署，北馬其頓總理 Dimitar Kovacevski 也透過視訊致詞，對國巨投資表示誠摯的歡迎和敬意。