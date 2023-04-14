〈紐約匯市〉美PPI意外下滑 DXY探逾兩個月低點、歐元登一年新高

美國公布 3 月生產者物價指數 (PPI) 意外下滑，受聯準會 (Fed) 升息周期即將結束的預期提振，美元指數周四 (13 日) 貶至兩個月低點，歐元則升至一年新高。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.48%，至 101.01，是 2 月 2 日以來最低。

美國上月 PPI 月減 0.5%，為疫情爆發以來最大降幅，年增率從 2 月的 4.9% 大幅下滑至 2.7%，也是 2021 年 1 月以來最低。美國日前公布 3 月 CPI 年增率自 6% 降至 5%，核心 CPI 則自 5.5% 微升至 5.6%。

同日公布美國上周初領失業金人數高於預期，表明隨著借貸成本上升抑制經濟需求，勞動市場吃緊情況正在緩解。

ForexLive 首席外匯分析師 Adam Button 表示：「我們正在重返低通膨的世界，這是市場目前的訊息，下一筆大交易則是通膨恐慌已經結束。」

聯邦資金期貨交易員預估，Fed 基準利率將從目前的 4.830%，到 6 月時升至 5.01% 的高峰，然後在 12 月回落到 4.34%。

美元下跌之際，歐元漲近 0.5% 至 1.10451 美元，延續近期升勢，並登上去年 4 月 1 日以來最高。分析師預估，為了對抗通膨，立場相對較鷹的歐洲央行 (ECB) 將繼續升息，令歐元獲得提振。

eToro 全球市場策略師 Ben Laidler 說：「我們看到利差大幅波動，這有利於歐元。美國通膨降溫和衰退風險上升的組合，提振了 Fed 在今年三度降息的預期，反觀歐洲央行態度仍鷹，他們將進一步升息。」

歐洲央行管理委員會成員 Bostjan Vasle 周四表示，鑑於通膨仍居高不下，歐洲央行必須繼續升息，下一步行動可能是升息 1 碼或 2 碼。

英鎊盤中一度觸及今年最高水平，截稿前漲 0.3% 至 1.2521 美元。

澳幣勁揚 1.3% 至 0.6777 美元，盤中一度攀至 2 月 24 日以來最高，主要受國內就業數據支持。

澳洲公布 3 月就業成長連續兩個月超出預期，且失業率維持在 50 年低點附近，凸顯出經濟韌性，並強化市場對央行再度升息的預期。

紐元和挪威克朗均強升逾 1.3%，瑞士法郎也飆逾兩年新高，漲 0.7% 至 0.8893 瑞郎兌 1 美元。日元升 0.4% 至 132.56 日元兌 1 美元。

截至台灣時間周五 (14 日) 約 6:00 價格: