樂天銀行寫日本五年來最大IPO紀錄 掛牌首日開盤暴漲33% 

日本網銀業者樂天銀行 (Rakuten Bank) 寫下日本自 2018 年以來最大規模首次公開發行 (IPO) 紀錄後，周五 (21 日) 在東京股市初登場，掛牌首日開盤暴漲 33%。

樂天銀行在日本是以數位帳戶計算最大的網銀業者，隸屬日本富豪三木谷浩史執掌的電商業者樂天集團，該公司稍早公布 IPO 定價為每股 1400 日元，落在下修後的區間上限，不計超額配售權的總募資金額約 833 億日元 (6.25 億美元)。

樂天銀行周五早盤最高漲到每股 1937 日元，較 IPO 定價溢價 38%，剛開始交易的第一個小時，一度因大量買單湧入而無法交易。

樂天銀行原本的 IPO 定價區間為每股 1630-1960 日元，但之後決定下修為每股 1300-1400 日元。路透周四報導，據悉下修主因是投資人希望樂天銀行在招股書中，更詳細說明在處於虧損的母公司樂天集團有多少曝險。

這樁 IPO 為樂天集團帶來迫切需要的現金挹注。樂天集團的手機事業網路建置成本高昂、加上該項業務競爭激烈，已經連四年虧損，在電商市場也面臨亞馬遜 (AMZN-US) 的激烈競爭，因此亟欲擴張金融事業。

樂天銀行風光上市，也讓日本沉寂的 IPO 市場士氣一振，當地今年來沒有任何一家公司的 IPO 規模超過 500 億日元。

儘管樂天銀行在招股期間，歷經矽谷銀行 (SVB) 倒閉和瑞士信貸 (Credit Suisse) 掀起的市場動盪，最終仍順利募得可觀資金，創 2018 年 12 月軟銀公司 (Softbank Corp) 超過 200 億日元以來，日本最大規模的 IPO。

根據彭博編纂的數據，過去 10 年直到本周五為止，日本共有 42 家公司 IPO 募資超過 500 億日元，掛牌首日的股價平均上漲 7.3%。

在樂天銀行前不久，另一家網銀業者「住信 SBI 網路銀行」(SBI Sumishin Net Bank) 剛在 3 月完成 IPO，該股從 3 月 29 日掛牌至今共已上漲 36%。