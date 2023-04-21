通膨趨緩不見得有利美股 可能是需求減緩跡象

隨著美國銀行業風波逐漸緩和，美股重回近半年交易區間高點。Cboe 波動率指數 VIX 本周一度下探 17，為 2022 年 1 月以來新低，顯示市場多頭回升。

樂觀者認為近期物價壓力回落，可望讓 Fed 盡快結束升息周期。然而不少機構認為，近期通膨降溫背後可能蘊藏著風險。

華爾街空頭代表、摩根士丹利首席美股策略師威爾森 (Mike Wilson) 認為，僅靠物價回落就預期美股反彈是站不住腳的。他在最新報告中表示，即使物價壓力已由去年夏天峰值回落，但商品的價格變化背後是需求減弱的跡象。

受供應鏈瓶頸緩和、供需關係改善等因素影響，美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 已經從 9.1% 的高點降至 5%，服務業通膨和住房租金壓力也有緩和的趨勢。與此同時，採購經理人指數 (PMI) 和生產者物價指數 (PPI) 同樣回落，顯示上游成本壓力改善。

威爾森在先後發布的報告中多次提及獲利衰退風險，而物價降溫可能是導火索，「通膨是支撐很多企業營收成長的一個因素。如果企業營收開始低於預期，獲利可能先是逐漸下滑，然後突然陡降。」他舉出矽谷銀行和簽名銀行倒閉讓投資人措手不及，就是最好的例子。

他說，「近期美股反彈不一定是未來一切順利的訊號。」「相反地，美股成長前景的逐漸惡化可能會繼續下去。甚至大型股也面臨突然下跌的風險，就像地區銀行指數和小型股那樣。」

瑞銀和高盛也發出類似警告，在可預見的未來，股市不會有太大的上漲空間。高盛投資組合管理聯席主管埃利松多 (Alexandra Wilson—Elizondo) 表示：「我們的觀點是，股票風險的定價不合理，不足以讓多頭更具吸引力。」瑞銀投資長海菲勒 (Mark Haefele) 認為，成長放緩和高利率對股市來說是一個糟糕的組合。

美國銀行策略分析師哈奈特 (Michael Hartnett) 建議，投資人應該在 Fed 最後一次升息或者升息接近結束時就拋售美股，而不是在升息結束之後才拋售。這是根據 1970 和 1980 年代的經驗得出的教訓。在那段時間裡，每次升息周期結束的 3 個月內，美股都會繼續探底。

紐約 Fed 行長威廉斯 (John Williams) 本周表示，最新數據顯示，通膨放緩的趨勢正在持續。與此同時，有些跡象顯示勞動力需求逐漸降溫。如果這兩個因素持續下去，很可能有助於降低通貨膨脹。

他預計，以個人消費支出 (PCE) 物價指數衡量的通貨膨脹率年底將降至 3.25% 左右。未來兩年有望達到 Fed 2% 的長期目標。不過，Fed 正在關注的一項關鍵通膨指標服務通膨壓力依然沒有變化。

克利夫蘭 Fed 梅斯特 (Loletta Mester) 在周四 (20 日) 的講話中也談到物價。她同樣認為今年通膨會出現實質性的改善，今年通膨率將下降到 3.75% 左右，略高於威廉斯的預計，明年將繼續改善，並在 2025 年達到 2% 的目標。