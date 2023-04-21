FT：瑞信AT1債券投資人血本無歸 提告瑞士監管機構

英國《金融時報》（FT）周五（21 日）援引知情人士消息報導，部分瑞士信貸（Credit Suisse）債券持有人已向瑞士地區法院提起訴訟，要求瑞士金融市場監管局（FINMA）撤銷「清零」AT1 債券的決定。

據悉，這些投資人持有大約價值 45 億美元的 AT1 債券，是該債券被完全減記後第一批向瑞士政府提起訴訟的持有人。

就價值而言，此案是主權國家犬入的最大債券持有人糾紛之一。參與案件的一位率是將其與阿根廷 2001 年主權債糾紛案相提並論，在這場歷時 15 年的訴訟案中，債權人最終獲得 93 億美元的賠償。

根據金融時報報導，該訴訟由大名鼎鼎的美國昆鷹律師事務所（Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan）周三在瑞士北部城市聖加侖提起。報導指出，在聖加侖提起訴訟有好處，當地法院不僅僅依賴原告提交的證券，而且可以要求政府提供文件和證詞。

根據訴狀，投資人指控 FINMA 違反瑞士憲法，在 3 月 19 日命令瑞信完全減記 170 億美元的 AT1 債券時，未能「適度」（proportionately）和「誠實守信」（in good faith）行事。訴狀寫道，根據瑞士憲法第五條和第九條，FINMA 有義務「以誠信和非任意方式做出決定」，但該機構並未這麼做。

訴狀也提到，FINMA 還違反瑞士憲法中的第三十六條第三項，財產權規定「對基本權利的任何限制必須是相稱的」，但在本案中，股東得到補償，而債券持有人卻沒有，這一事實表明，當局沒有考慮到相稱性。

通常情況下，債權人的權益要優先於股東，但在瑞信案中，股東至少保住 33 億美元的資金，相比之下，AT1 債權人就是血本無歸。另外，為了盡快推進收購，瑞士政府緊急修改法律，強行剝奪瑞銀在瑞士和美國兩地股東的投票權。

美國、新加坡投資人也準備提告

而在瑞士之外，美國、新加坡投資人也欲向瑞士政府提起訴訟，一場曠日持久的訴訟大戰就此打響。根據多家媒體報導，至少有 80 位曾持瑞信 AT1 債券的新加坡投資人，目前正計劃就該債券被減記事件向瑞士政府提告。

據悉，瑞信 AT1 債券主要以瑞郎、美元和新加坡幣這三類貨幣發行，其中至少有 7.5 億美元的債券已新加坡幣計價。

另外，美國不良債務投資人和企業律師也準備提告瑞士政府。與此同時，根據日本財務大成鈴木俊一周五表示，日本投資人因瑞信 AT1 債券合計損失約 10 億美元。不過這些投資人是否會尋求法律途徑維護自身利益，目前還不清楚。