伊爾艾朗：Fed陷入「三難」處境

安聯首席經濟學家伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 周四 (20 日) 表示，美國聯準會 (Fed) 正陷入「三難」處境，最近的銀行業風波讓央行想要同時處理好這三個問題，變得更加困難。

他說：「情況讓 Fed 駕馭三個難關的處境變得更困難，分別是物價穩定、充分就業，以及金融穩定。」

矽谷銀行 (SVB)3 月倒閉後，銀行業風波席捲金融市場，而在歐洲，瑞士信貸 (Credit Suisse) 遭遇擠兌，由瑞士銀行 (UBS) 緊急收購。

伊爾艾朗認為，銀行業經歷的不是「危機」(crisis)，只是發生「小地震」(tremor)，而許多人擔心的信貸「緊縮」(credit crunch)，比較像是信貸「收緊」(contraction)。

他解釋，信貸緊縮會蔓延整個經濟體，而信貸收緊分布較不平均，通常小企業會比大企業受到更大的打擊。

他預估，信貸收緊對美國經濟的影響，相當於升息 1 碼 (25 個基點) 至 2 碼 (50 個基點)。

Fed 推動貨幣緊縮已經超過一年，為了對抗通膨，共已升息 19 碼 (475 個基點)，目前基準利率來到 4.75-5.00%。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，市場普遍押注 Fed 5 月 2-3 日將升息 1 碼，但之後暫停升息，並預期今年底前降息的機率升高。