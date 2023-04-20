Fed兩官員：關注信貸緊縮對美國經濟影響

聯準會 (Fed) 兩位決策官員周三 (19 日) 不約而同表示，正在關注銀行業動盪造成的信貸緊縮，對美國經濟帶來何種影響，其中一人表示，正在觀察是否還有其他銀行倒下。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 接受美國公共電視網 (PBS) 訪問時說，上個月兩家地區銀行接連倒閉、掀起金融市場動盪之後，正在觀察是否會有其他銀行倒下。

他說：「不是從危機的角度觀察，而是關注銀行方面還會承受多少壓力。我認為，這對經濟是否會放緩是至關重要的。」古爾斯比今年 1 月剛上任，也是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的輪值投票委員。

古爾斯比正在留意是否有其他「信貸靴子掉下」，比喻不安的等待下一步發展。(圖取自芝加哥聯準銀)

古爾斯比重申上個月說法，主張對升息保持「謹慎和耐心」，因為信貸情勢緊縮可能會讓通膨和經濟減緩，取代進一步升息的必要性。

但古爾斯比澄清，這番話不代表他已對 5 月升息與否下定論。他表示，目前距離 (5 月 2-3 日) 實際會議還有兩個禮拜，他將留意物價和信貸的情勢，例如從通膨月增率讀數研判近期趨勢。他並警告不要過度看重薪資，因為該數據不必然代表物價的走向。

根據期貨合約的定價，Fed 5 月可能升息 1 碼 (25 個基點) 至 5.00-5.25%，之後到年底前則可能降息至少 1 碼。而根據路透對 105 位經濟學家的調查，Fed 5 月可能升息 1 碼，之後保持利率不變，直到年底。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 同日表示，目前通膨依然過高，Fed 將以行動壓低通膨，但他同時坦言銀行業承受的壓力，可能抑制經濟活動。

威廉斯強調通膨仍高，Fed 需要採取行動加以抑制。(圖: 取自紐約聯準銀)

他在為紐約大學一場活動預先準備的講稿中說：「銀行體系健全且有韌性。然而，近期事件的發展可能導致家庭和企業的信貸略為收緊，並回過頭來抑制支出。」

身兼 FOMC 副主席的威廉斯認為，現在判斷銀行風波後續效應的規模和持續時間還過早，他將密切關注信貸情勢變化，以及對經濟的潛在影響。

威廉斯表示，通膨仍高，但稍微冷卻，預測通膨率將從目前的 5%，到今年年底年降到 3.25%，未來兩年回到 2% 目標。此外，非常緊俏的勞動力市場也稍稍冷卻，失業率目前僅 3.5%，明年可能升到 4.0-4.5%。

不過，他認為美國經濟不會衰退，今年只會成長減速，明年就反彈。這和 Fed 幕僚上月做出的預測不同。