ECB會議紀錄：通膨仍居高不下 銀行業危機給5月升息的不確定性增加

歐洲央行（ECB）周四（20 日）公布 3 月貨幣政策會議記錄。該紀錄顯示，ECB 股委會絕大多數成員同意將利率上調 50 個基點（1 碼），並強調通膨率遠高目標且居高不下。

雖然銀行業危機陰霾壟罩下，金融市場不確定性增加，但管委會認為，遵照 2 月公布的利率指引升息，對於鞏固信心和避免在金融市場造成進一步不確定性至關重要。

不過，一些管委會成員認為，在金融市場緊張態勢消退前不應該升息，應該在 5 月的貨幣政策會議上重新進行全面評估。有人認為，在當時那種情況下，ECB 應該等到不確定性下降後再加息。

不論如何，成員們一致認為，不確定因素增加，提高了經濟數據報告對未來政策利率決策的重要性。

也正因為不確定因素增加，ECB 決定不給出 5 月利率指引。但有鑑於通膨仍然太高，有成員建議 3 月利率決議傳達出這樣一個訊息，即如果最近沒有發生銀行業危機，管委會可能會繼續提高利率。

正如本次會議紀錄指出，如果最近沒有發生銀行業危機，所有人的注意力仍應該集中在通膨上。

上月公布利率決議時，ECB 將 2023 年調和消費者物價指數（CPI）年增率預期從去年 12 月的 6.3% 下調至 5.3%，但將核心調和 CPI 預期從 4.2% 上調至 4.6%。

ECB 首席經濟學家雷恩（Philip Lane）指出，2 月整體通膨率僅微微下降，核心通膨率不降反升，潛在的物價壓力仍然強勁，調查預測未來幾個月通膨率將下降，但仍將保持在 4% 以上的高處。

雷恩還指出，雖然能源敏感型行業的通膨預估會下降，但薪資密集型行業的通膨已經開始增加，對核心通膨升溫的貢獻增加。除了能源行業，整體通膨指標其他部門的通膨勢頭的變化要小得多。

目前通膨壓力仍然很大，ECB 指出，在勞動力市場強勁的背景下，薪資壓力有所加劇，許多公司能夠在供應受限和需求復甦的部門提高利潤率。而在過去兩年中，利潤成長對通膨的影響比薪資成長更顯著。