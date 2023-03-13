本週操盤筆記：美國CPI和零售銷售等數據、ECB利率決議、美股進入夏令時間

本週國際重點財經大事包含：美國消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數 (PPI)、零售銷售與房市、中國城鎮固定資產投資、社會消費品零售總額等經濟數據、石油輸出國家組織 (OPEC) 和國際能源署 (IEA) 月報，以及英國政府預算草案。與此同時，歐洲、俄羅斯與印尼等央行將召開利率會議，市場還將關注矽谷銀行 (SVB) 倒閉風暴對美股走勢的後續影響。

另外，北美地區將從周一 (13 日) 起進入夏令時間，美股開盤和收盤均提前 1 小時，交易時間改為 21 時 30 分至次日凌晨 4 時，盤前交易時間為下午 4 時至 21 時 30 分，盤後交易時間為凌晨 4 時至上午 8 時。

本週操盤筆記 (0313-0317)

歐洲央行利率決議

歐洲央行 (ECB) 將在 16 日召開利率會議，市場預期央行將升息 50 個基點 (2 碼)，使利率達到 3%，但投資人的關注重點，將集中在和利率決議一起發布的最新經濟預測以及會後記者會。

歐元區此前公布 2 月通膨年增率達 8.5%，高於市場預期而且是央行目標的四倍多，雖然市場預期歐元區通膨率將逐步下滑，但 2025 年前仍將高於目標水準。

考量到歐元區通膨依舊火熱，ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周日 (12 日) 表示，3 月升息 2 碼的機率非常高。

根據路透調查，經濟學家預估 ECB 在接下來的 5 月、6 月和 7 月利率會議上將各升息 25 個基點 (1 碼)，使終點利率達到 3.75%，高於 2 月調查時預期的 3.25%。

美國 CPI、零售銷售等經濟數據

美國上周五 (10 日) 公布 2 月非農報告，雖然新增就業人數仍高於預期，但失業率上升和薪資成長降溫，稍微緩解了市場對 Fed 大幅升息的擔憂情緒。

隨著最新 CPI 報告即將在本周二 (14 日) 出爐，投資人關注 2 月通膨數據是否進一步證明物價壓力已觸頂。市場預期，美國 2 月整體通膨年增率將從前一月的 6.4% 下滑至 6%，月增率估從 0.5% 降至 0.4%，核心 CPI 月增率預估將穩定在 0.4% 左右。

投資人還將關注周三 (15 日) 的零售銷售與周四的房市數據，市場預期，2 月零售銷售數據將反映出消費者支出放緩跡象，營建許可和新屋開工數據估將持續疲軟。

其他定於本周公布的經濟數據還有：美國 2 月 PPI、進口物價、上周初領失業金人數與 3 月密大消費者信心指數初值等。

矽谷銀行倒閉風波

矽谷銀行 (SVB) 上周爆發擠兌且籌資失利，在周五遭到美國監管機構接管，這起 2008 年金融危機以來最大銀行倒閉案，下周恐繼續影響美股走勢。

投資人越來越擔心，Fed 以緊縮政策來打擊通膨的行動，恐怕已暴露出金融系統的裂縫，且若 Fed 繼續加快升息步伐，裂縫可能進一步擴大。