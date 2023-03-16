〈美股早盤〉銀行業危機擔憂、ECB大幅升息 主要指數開低

市場憂心爆發銀行業危機，第一共和銀行（First Republic Bank）早盤股價重挫逾 35%，另外歐洲央行（ECB）大幅升息兩碼（50 個基點）的消息也打擊市場情緒，美股主要指數周四（16 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 160 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌逾 20 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌 0.1%。

美國勞工部周四公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 19.2 萬人，低於市場預期的 20.5 萬人，較修正前值 21.2 萬人減少 2 萬人，創去年 7 月以來最大降幅。另外，上周續領失業金人數也有所減少。

與此同時，美國同日公布的新屋開工和建築許可數據超預期，凸顯美國經濟韌性，這讓聯準會（Fed）在過去一年內大幅收緊貨幣政策。

目前市場動當跡象仍持續存在，波動率指標仍處在高點，由於美國一些地區性銀行股再次遭到拋售，其中第一共和銀行早盤股價大跌逾 35%。美股開盤前，標普 500 指數、那斯達克 100 指數期貨走跌。芝加哥選擇權交易所波動率指數升至 27，遠高於 20 的長期平均水準。

其他消息方面，歐洲央行（ECB）公布最新利率決議，將三大關鍵利率上調 50 基點，基本符合市場預期。至此，歐洲央行存款便利利率升至 3%，邊際貸款利率為 3.75%，主要再融資利率為 3.5%。至於對於 5 月升息的幅度，ECB 並沒有在聲明中給出指引。

截至台北時間周四（16 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.49%，至每股 152.24 美元

Deepwater Asset Management 的管理合夥人 Gene Munster 日前表示，儘管當前矽谷銀行破產事件以及該事件引發的一系列銀行系統餘震擾亂整個市場，但他仍看好美國科技股龍頭──蘋果，並且強調蘋果是一檔價值每股 250 美元的股票。

第一共和銀行 (FRC-US) 早盤下跌 33.86%，至每股 20.16 美元

日前遭標普和惠譽信評機構將評等下調至垃圾級的第一共和銀行正在探索包括出售自身的策略選擇。知情人士表示，該行也在權衡加強流動性的選擇，預估會引起更大的競爭對手興趣。不過目前該行尚未做出任何決定，仍可能選擇保持獨立。

微軟 (MSFT-US) 早盤下跌 0.28%，至每股 264.69 美元

根據科技媒體 Platformer 日前報導，作為裁員 1 萬名員工的一部分，微軟裁掉人工智慧（AI）部門的整個道德和社會團隊（ethics and society team）。此舉使微軟失去一個專門保障 AI 原則和產品設計緊密相關的團隊，但微軟依舊保留 Office of Responsible AI 部門，負責替 AI 計畫制定原則和規則。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 19.2 萬人，預期 20.5 萬人，前值 21.2 萬人

美國上周續領失業金人數報 168.4 萬人，預期 171.5 萬人，前值 171.3 萬人

美國 2 月營建許可月率初值報 13.8%，預期 0.8%，前值 0.1%

美國 2 月新屋開工年化月率報 9.8%，預期 0.1%，前值 - 2%

美國 2 月進口物價指數月率報 - 0.1%，預期 - 0.2%，前值 - 0.4%

美國 2 月進口物價指數年率報 - 1.1%，預期 - 0.1%，前值 0.8%

美國 2 月出口物價指數月率報 0.2%，預期 - 0.1%，前值 0.5%

美國 2 月出口物價指數年率報 - 0.8%，前值 2.3%

華爾街分析：

摩根資產管理首席亞洲市場策略師許長泰表示，中國經濟走強的跡象替尋求躲過銀行業動盪的投資人創造機會。她表示亞洲市場過去幾天一直較為堅挺，特別是中國市場，其中優質固定收益產品正合時宜。

Berenberg 多資產策略和研究主管 Ulrich Urbahn 表示，目前美股的不確定性非常高，由於波動性上升和其他因素帶來的衝擊，出現大量拋售。人們關注的焦點從通膨轉向對經濟成長和金融穩定的擔憂，這再次逆轉股票和債券的相關性。在 Fed 貨幣政策會議之前，股市不太可能出現更強勁的反彈。