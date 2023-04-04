黑石集團BREIT面臨45億美元贖回壓力

在美歐銀行業動盪之際，黑石集團 (BX-US) 管理的基金面臨 45 億美元的贖回請求。

私募投資公司黑石集團周一 (3 日) 表示，由於面臨大量贖回請求，該公司在 3 月再次阻止投資人從其 700 億美元的房產投資信託 (BREIT) 基金中撤資。這是該公司連續第 5 個月限制贖回。黑石集團周一股價下跌 3.3% 至 84.96 美元；其股價去年下跌 43%，第 1 季上漲 18.4%。

瑞士信貸分析師凱利 (Richard Kelly) 在報告中寫道：「我們意識到遠期利率預期放鬆，總贖回的重新加速可能會對股價造成壓力。」該行重申黑石「弱於大盤」的股票評級，目標價 69 美元。

去年 12 月 1 日，黑石集團宣布，因投資人贖回請求激增，已自 11 月開始限制 BREIT 贖回。該基金相關投資人單季最多只能贖回 5%，每月最多只能贖回 2%。

雖然距離這項宣布已經 4 個月，黑石的「擠兌」風波仍在持續中。而在歷經過 2008 年金融危機以來最大規模的銀行業動盪後，投資人的恐慌情緒似乎再度急劇升溫。

黑石集團在給投資人的信中說，BREIT 在 3 月滿足了 6.66 億美元的贖回請求，僅占當月 45 億美元總贖回請求的 15%。3 月的總贖回請求比 2 月的約 39 億美元高出 15%，但比 1 月收到的 53 億美元請求低 16%。

黑石集團發言人發表聲明中說，「我們感到自豪的是，BREIT 在市場周期各個階段的表現都很強勁。」

聲明還指出，BREIT 保留限制贖回以防止大規模資金外流的權利，「這種作法意在防止流動性錯配，並讓長期股東價值最大化，目前正在按規畫發揮作用。事實上，自 11 月 30 日以來，BREIT 已經向要求贖回的股東支付近 50 億美元。」

黑石集團總裁格雷 (Jonathan Gray) 及高管在 3 月 8 日和 9 日召集 200 多名投資人，說明日益加劇的金融動盪將帶來全新投資機會，但投資人的擔憂仍然很強烈。

黑石表示，正在發生的金融問題可能會提振 BREIT 的獲利，因為這將限制銀行為新屋建築提供融資，抑制供應，並對其物業的租金提供上行壓力。

經濟學家擔心，如果歐美銀行業的問題讓本已承壓、規模數兆美元的商業地產出現更全面的信貸緊縮，商業地產可能成為「下一顆未爆彈」。

美國大型房產管理公司暨開發商 RXR CEO 雷克勒 (Scott Rechler) 日前表示，未來 3 年美國將有 1.5 兆美元的商用地產債務到期，「這些債務絕大部分是在指標利率接近 0% 的時候進行融資。這些債務需要在利率較高、價值較低且市場流動性較差的環境中進行再融資。」

他指出：「如果我們不採取行動，美國的銀行系統、尤其是地區性銀行將面臨系統性危機風險，反過來會給依賴地產稅作為營運資金來源的地方政府帶來壓力；地區性銀行占房地產貸款的四分之三以上。」