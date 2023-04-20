〈台積電法說〉今年資本支出金額不變 3奈米維持Q3放量

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今(20)日召開法說，今年資本支出金額維持 320-360 億美元，3 奈米將在第三季大幅貢獻營收，2 奈米如期於 2025 年量產，在高效運算與智慧型手機相關應用上，許多客戶有興趣參與。

財務長黃仁昭指出，今年資本支出維持 320-360 億美元，鑒於市場短期不確定性，將繼續審慎管理業務，並適時調整和緊縮資本支出，同時支持客戶成長的承諾；基於今年資本支出水準，將持續致力於每年、每季實現可持續性且穩定增加的現金股利。

先進製程進度方面，台積電去年第四季量產 3 奈米製程，但近期外電報導，蘋果原規劃要在新款 15 吋 MacBook Air 筆電中，首度導入 3 奈米生產的 M3 晶片計畫生變，市場憂心，恐導致台積電 3 奈米放量時程延宕。

不過，魏哲家今日表示，3 奈米具備良好良率，受惠高效運算、智慧型手機應用驅動，客戶需求超越供應能力，今年將滿載生產，並從第三季開始大幅貢獻營收，今年營收占比將達 4-6%；3 奈米 E 已通過驗證並達成效能與良率目標，將在下半年量產。

魏哲家指出，儘管產業庫存調整仍持續，但 3 奈米 / 3 奈米 E 皆有許多客戶參與，量產第一年與第二年產品設計定案數量，將是 5 奈米的 2 倍以上，預期客戶接下來數年對台積電 3 奈米皆有強勁需求。

2 奈米部分，魏哲家指出，2 奈米製程技術研發進展順利，將如期於 2025 年進入量產，在高效運算和智慧型手機相關應用方面，引起許多客戶的興趣與參與。