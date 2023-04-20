〈台積電法說〉Q2營收估季減6.7% 下半年將強勁成長

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (20) 日召開法說，台積電預估，第二季營收為 152-160 億美元，以中間值估約季減 6.7%，符合市場預期。總裁魏哲家表示，受惠客戶推新品驅動，下半年營收將較上半年強勁成長。

台積電指出，受到客戶進一步調整庫存影響，預期第二季營收為 152-160 億美元，以中間值估約季減 6.7%，以 1 美元兌換新台幣 30.4 元計算，營收估達 4620.8-4864 億元，相當於季減 4.37-9.15%，毛利率估 52-54%，營益率 39.5-41.5%，雙率均較第一季下滑。

財務長黃仁昭指出，由於產能利用率下滑，加上 4 月 1 日起產業高壓以上用電大戶電價調漲 17%，影響第二季毛利率表現。

從客戶需求來看，總裁魏哲家表示，終端市場對智慧型手機與 PC 需求持續疲弱，預期 7/6 奈米產能利用率將緩步回溫，第二季營運受客戶進一步去化庫存影響，但下半年在客戶推出新品驅動下，營收將較上半年強勁成長。

對於 ChatGPT 議題，魏哲家指出，ChatGPT 是新應用、新模式，還未評估相關應用帶來的需求成長，但台積電已布局高效運算、AI 相關應用，會是驅動未來營運成長的強勁動能，近來 AI 需求也持續協助產業進行庫存去化。

黃仁昭表示，今年台積電毛利率將面臨半導體週期循環導致產能利用率下滑，及 3 奈米量產、拓展海外生產據點、電價調漲等因素影響。

不過，黃仁昭強調，台積電將持續具策略性及一貫性地銷售價值，同時優化內部成本，以維持獲利能力，重申若排除無法控制的匯率影響，長期毛利率達 53% 以上仍是可實現的。

