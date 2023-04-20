〈智慧顯示展〉聚積搶搭車用商機 瞄準車用頭尾燈、中控顯示器

LED 驅動 IC 業者聚積 (3527-TW) 參與 Touch Taiwan 展，今 (20) 日也展出多樣產品，包括汽車頭 / 尾燈、中控顯示器相關驅動晶片，擴大搶進車用市場。

聚積近年積極從大型戶外看板應用，轉進車用市場，尤其看好電動車、智慧座艙市場，布局自適應頭燈 (ADB)、貫穿式尾燈以及車用顯示全矩陣區域調光背光源。

聚積看好，未來汽車將更聰明自主，自適應頭燈就是一例，車子本身在考量周圍環境、速度後，自動調整遠近光燈的照射角度及照射區域，在不影響駕駛能見度情況下，避免對向來車及前車駕駛受到強光干擾，並可特別照亮路途上的重要物件，如行人、動物、道路指示牌等。

聚積推出的 LED 驅動晶片分時多工控制 192 顆 LED 燈點，具備多像素、大電流與高亮度特點，符合車燈設計需求，也利於客戶備料；貫穿式尾燈可增加發光面積、達到視覺延伸，夜晚辨識度更好。

車內顯示方面，聚積看好，隨著車廠利用顯示器將車內裝潢轉變為具未來感與數位化，帶動電動車、智慧座艙對中控顯示、儀錶板、抬頭顯示器、後視鏡與後座娛樂顯示器等需求增加，聚積也推出兩款產品，包括方向盤輔助顯示器、曲面中控顯示器的全矩陣區域調光背光源。