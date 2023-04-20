〈台積電法說〉高雄廠捨28奈米 黃仁昭：可能是3奈米以下先進製程

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (20) 日召開法說，台積電表示，高雄廠調整先前的 28 奈米製程擴展計畫，將專注於更先進製程技術產能擴張，且保持未來靈活彈性；財務長黃仁昭會後也說，高雄廠可能會是 3 奈米以下先進製程。

台積電 2021 年底宣布將在高雄建 2 座 12 吋廠，產能規劃為 7 奈米及 28 奈米製程，不過，台積電先前宣布暫緩 7 奈米興建，近期再傳出 28 奈米投資計畫生變，可能轉往更先進製程。

對此，總裁魏哲家今日表示，高雄晶圓廠興建工程照常進行，但市場動態變化快速，日本、中國都有 28 奈米廠擴建計畫，歐洲也評估蓋 28 奈米廠，因此高雄廠將朝更先進製程產能擴張。黃仁昭也補充，可能會朝 3 奈米以下製程布局，但時間上會保持彈性。

海外佈局方面，魏哲家指出，亞利桑那州廠儘管執照取得上存在一些挑戰，但第一期晶圓廠維持 2024 年底，以 4 奈米製程技術生產；日本特殊製程晶圓廠預計 2024 年底進入量產；中國南京 28 奈米廠也依計畫擴展，持續恪守所有規章制度，支持當地客戶。

至於歐洲設廠進度，魏哲家說，正與客戶和夥伴接洽，根據客戶需求和政府支持水準，評估建立

專注於車用技術的特殊製程晶圓廠的可能性。

談及美國晶片法案限制，黃仁昭指出，持續與美國政府保持密切與經常性的聯絡，確保對其規定完全了解，同時台積電也可提供看法，是雙向的交流，但不管做什麼決定，都是以台積電的最佳利益為核心。