亞特蘭大Fed行長：再升息一次並維持下去 結束緊縮周期

亞特蘭大 Fed 行長博斯蒂克 (Raphael Bostic) 表示，再升息 25 個基點可以讓 Fed 結束其緊縮周期，並對通膨穩步回到 2% 的目標充滿信心。

他在周四 (13 日) 接受《路透》專訪時表示，最近的通膨數據、包括本周消費者物價上漲放緩和生產者物價通膨下降，「再次與我們的行動一致」，「在朝著 2% 的目標前進時獲得很大的鼓勵」。

目前預計 Fed 將在 5 月 2 日至 3 日的會議上升息 0.25 個百分點，將基準隔夜利率上調至 5.00%-5.25% 的區間，為 2007 年秋季經濟衰退以來最高水平。

就目前情況而言，博斯蒂克表示，他認為去年政策利率由接近零的水平激進升息，直到如今才開始「影響」經濟。他說，這是在再次升息後立即暫停的一個很好理由，以研究經濟和通膨如何演變，並試圖限制對成長和就業的損害。

他說，「還有更多工作要做。我認為下一步將是弄清楚損害有多大。」他指出通膨仍比 Fed 目標高出 2 到 3 倍，具體取決於所使用的衡量標準。

他指出，但「我認為『再升息一次並維持下去』的要點就是『再升息一次並維持下去』，除非你看到一種明確無誤的趨勢，而這種趨勢的發展方式讓你感到不舒服。」他指的是 Fed 計畫達到夠緊的利率水平，並在通貨膨脹率下降的同時，在盡可能的長時間內保持利率不變。