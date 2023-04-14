聯準會緩升息 瑞銀看到金價有撐 年底上看2100美元

美國通膨降溫讓聯準會升息循環可望告終，瑞銀表示，聯準會放緩升息幅度，將使美元轉貶，而在經濟成長前景不確定的前提下，資金可能持續湧入黃金尋求避險，預估金價會將在今 (2023) 年 12 月底前攀升至 2100 美元，2024 年 3 月底前可能進一步漲至 2200 美元。

瑞銀財管 CIO 今 (14) 日出具報告指出，受到市場對於經濟衰退的擔憂，帶動黃金價格今年以來持續走揚，金價今年以來已經上漲約 1 成，金價在最近幾周更突破 2000 美元關卡，不僅是烏克蘭戰爭爆發以來首見，也逼近 2020 年 8 月所創下的 2075 美元的紀錄。

瑞銀 CIO 指出，投資者的風險情緒和對利率預期的變動將驅動金價走勢，預期未來幾個季度在經濟成長不確定性因素影響下，將使資金轉進黃金避險，進而帶動黃金價格上漲，而美元也將進一步翻貶。

在股債標的部分，瑞銀 CIO 則點名看好債券，考慮債券的收益率不錯且有機會在經濟放緩時實現資本利得，看好優質固定收益領域中存在機會，包括高評級政府公債和投資級債券，此外，隨著經濟放緩可望改善及美元趨貶，也讓新興市場債投資價值浮現。

至於股票部分，瑞銀 CIO 認為，隨著政策利率見頂，預期新興股市表現可能優於已開發國家股市。

瑞銀 CIO 分析，強勁的企業盈利和具吸引力的估值也應會有利於新興市場股票，根據 12 個月遠期本益比計算，MSCI 新興市場指數估值為 11.6 倍，低於 10 年平均值，相對於標普 500 指數折價約 35%，預期新興市場股票落後於美股的情況將有機會逆轉，因此持續看好新興市場股票。



