SpaceX星艦升空不久後爆炸 馬斯克：數月後再進行一次飛行測試

美國中部時間 4 月 20 日 8 時 33 分（台灣時間 4 月 20 日 21 時 33 分），SpaceX「星艦」系統滿載著超過 4,500 公噸推進劑從德州起飛，執行首次軌道級測試飛行任務，升空不久後爆炸。太空梭未能進入軌道，但這並不是致命的失敗。儘管失去了火箭，但一直在歡呼、鼓掌的 SpaceX 員工看起來感到如釋重負，一名員工甚至向同事噴灑了一瓶香檳。

「通過這樣的測試，成功來自於我們所學到的東西，今天的測試將幫助我們提高 ‘星艦’的可靠性，因為 SpaceX 尋求讓生命多行星化。」SpaceX 在推特上祝賀團隊，並表示團隊將繼續審查數據並致力於下一次飛行測試。

SpaceX 創始人馬斯克隨後發布推文：「祝賀 SpaceX 團隊對星艦進行了激動人心的測試發射！為準備幾個月後的下一次測試學到了很多東西。」

馬斯克曾預測「星艦」首飛成功率 50%，暗示火箭可能在第一次軌道試飛時爆炸。這次發射避免了在發射臺上爆炸的最壞情況，否則將需要進行大量維修，這也是馬斯克發射前最擔心的事。

「星艦」系統由第一級「超重」火箭和第二級「星艦」飛船構成，未來兩者皆可重複使用。但本次發射並不打算讓「星艦」飛船垂直著陸或利用發射台捕獲「超重」火箭助推器。按照原計畫，從德州南部升空後，「星艦」將進入地球軌道向東飛行，「超重」火箭助推器會落入墨西哥灣，剩下「星艦」飛船獨自飛越大西洋、非洲南端和印度洋，最後在夏威夷附近的太平洋濺落。

在此之前，「星艦」經歷了多代技術反覆運算，原型機一邊爆炸一邊「出爐」，一路試錯一路更新，將馬斯克用網路思維打造火箭的想法發揮到極致。傳統的航太公司會試圖提前預測和預防盡可能多的故障，但這種方法需要金錢和時間，並可能導致過度設計。相反，SpaceX 更像是一家矽谷的軟體公司，提倡「快速失敗，但學得更快」。