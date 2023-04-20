IMF：中國是未來五年全球經濟成長最大引擎

國際貨幣基金（IMF）發布的數據顯示，中國將是未來五年全球經濟成長的最大引擎，中國佔全球經濟成長的比率將達到 22.6%，是美國的兩倍。

《彭博》依據 IMF 近日發布的《世界經濟展望》報告數據進行估算，得知到 2028 年中國佔全球國內生產毛額（GDP）擴張的比重將達到 22.6%，印度緊隨在後，佔 12.9%，美國為 11.3%。

IMF 認為，受央行升息影響，全球經濟未來五年的成長率約為 3%，為 30 多年來最慘。IMF 敦促各國避免地緣政治緊張導致的「經濟破碎化」，並採取措施提高生產率。

整體而言，75% 的全球經濟成長集中在 20 個國家，且超過一半集中在前四個國家，即中國、印度、美國及印尼。雖然七大工業國集團（G7）的比率較小，但德國、日本、英國及法國仍能擠進前十大貢獻者。

到 2028 年，巴西、俄羅斯、印度及中國，也就是所謂的「金磚四國」，佔全球經濟成長的比重可望接近 40%。南非在 2011 年正式成為「金磚國家」，未來五年南非經濟成長動能乏力，對全球經濟成長的貢獻約 0.5 個百分點。

此外，中國國家統計局周二（18 日）公布的數據顯示，第 1 季 GDP 較去年同期擴張 4.5%，優於經濟學家原估的 4%，也優於去年第 4 季的 2.9％。

消費者支出回升和政府基建投資增加，有助於帶動上季經濟成長。 不過，經濟數據也出現好壞參半的信號。3 月工業生產較一年前成長 3.9%，但增幅比市場預估的 4.4% 小，且上季固定資產投資金額成長放緩至 5.1%，不如預期，全國房地產開發投資金額也持續減少。

目前經濟學家對政府是否需要推出更多刺激措施意見分歧，而北京把全年經濟成長目標定在 5% 左右，顯示政府提出重大經濟支持措施的機率偏低。

澳盛銀行（ANZ）大中華區首席經濟學家楊宇霆說：「中國經濟成長動能增強，央行沒必要降息，只需要確保貨幣市場擁有充足流動性。」