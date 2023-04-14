通膨降溫升息循環邁入尾聲 投信點名兩類產業潛利看漲

通膨降溫帶動風險性資產彈升，保德信投信表示，第 2 季市場仍將被通膨、升息所牽動，但在升息循環步入尾聲，下半年投資布局可適度納入股票等風險性資產，鎖定有成長契機的醫療、新供應鏈等成長性產業。

保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，從美股、美債、美元走勢來看，市場開始陸續扭轉空頭局勢，包括 S&P500 已經回升至短中長天期均線之上，美債利率雖然仍在向上趨勢，但已從高位下滑，再者是去年的強勢美元不再，皆有利於提振市場投資信心。

葉家榮指出，觀察美國消費者物價指數 (CPI) 呈現連月下滑，自高峰 9.1% 下降至 5%，顯示從去年 3 月以來 19 碼的升息出現效果，聯準會也透露這波升息循環已經近入尾聲。

根據 IMF 預估，今年多數國家經濟動能仍維持擴張，且在油價與通膨下滑之下，全球經濟同步自谷底彈升，包括領先指數 PMI 綜合採購經理人指數顯示，全球經濟動能已陸續觸底回溫。

葉家榮指出，隨著美國利率將見峰值，今年弱勢美元格局將帶動新興市場股市表現潛力，搭配中國解封、經濟重啟，目前中國民間儲蓄率來到 2009 年以來高點，大量的超額儲蓄將成推動今年消費成長的動力，新興市場率先受惠，也因此吸引國際資金今年起陸續回補新興市場。

葉家榮建議，隨著下半年經濟有望重啟成長，優先布局具有成長與利基性的產業與資產，將是搭上下半年股票與債券等風險性資產成長的好時機，特別是具高度競爭優勢的企業，有望自市場中脫穎而出。

富達投信表示，在利率長期偏高的環境中，具結構性利多因素、防禦性、並兼具吸引力評價的產業及地區，有機會在風險與回報之間取得較佳平衡，長線而言，永續發展、人口結構，及產業回流本土或周邊地區等主題，將繼續為投資人提供具吸引力的投資契機。

以中國市場來說，富達投信表示，相較於已開發市場還要處理高通膨、利率趨升及潛在經濟衰退時，亞洲市場受惠中國大陸重啟而趨於樂觀。

富達投信指出，今年 3 月舉行的兩會更重申保增長方針。中國大陸經濟重啟在財政和貨幣政策支持下，加上民眾消費信心的恢復，應可刺激經濟強勁反彈，並將提振市場、帶來投資契機。

